Vacature: NU.nl zoekt een coördinator voor de socialemediaredactie

Kan jij geen dag zonder Instagram, ben jij altijd op de hoogte van het laatste nieuws en heb jij het in je om dagelijks een enthousiast en vernieuwend team aan te sturen? Dan is de socialemediaredactie van de grootste nieuwssite van Nederland op zoek naar jou!

Dit ga je doen

Als coördinator van de socialemediaredactie van NU.nl is geen dag hetzelfde. Het ene moment broed je op de beste strategie voor TikTok, vervolgens draai je de perfecte Instagram-post in elkaar en je sluit de dag af met een feedbackgesprek met een van je drie vaste teamleden.

Verwacht binnen deze rol dan ook een breed takenpakket:

Je hebt de dagelijkse leiding over de socialemediaredactie. Dat betekent dat je met verschillende redacties schakelt om in kaart te brengen welke verhalen in de spotlight komen op Instagram, Facebook en TikTok. Dit stem je af met je eigen redactie.

Samen met je chef houd je de laatste ontwikkelingen op het gebied van sociale media in de gaten en stel je de best mogelijke strategie op. We zijn constant op zoek naar verbetering en vernieuwing.

Tegelijk sta je ook met de voeten in de klei: je werkt een deel van de week mee op de redactie, bijvoorbeeld om een toffe TikTok-video of een fantastische Facebook-post te maken.

Dit maakt jou de ideale kandidaat

Jij bent stressbestendig en werkt nauwkeurig. Je beheerst de Nederlandse taal als geen ander en kan anderen daar ook feedback op geven.

Jij bent altijd op de hoogte van het laatste nieuws en de recentste ontwikkelingen op het gebied van sociale media. Bovendien begrijp jij welke onderwerpen leven binnen de doelgroep.

Jij neemt dagelijks de leiding, maar schroomt ook niet om zelf de handen uit de mouwen te steken.

Je kan goed samenwerken, zowel op een redactie als digitaal.

Je hebt ervaring met Adobe-programma's als Photoshop, Premiere Pro en After Effects.

Je bent analytisch aangelegd. We leren graag van onze cijfers en analyseren regelmatig wat we doen.

Dit bieden wij

De socialemediaredactie bestaat uit een coördinator, drie fulltime redacteuren en vier freelanceredacteuren. Het team staat onder leiding van onze adjunct-hoofdredacteur. Je werkt op een ambitieuze en hardwerkende redactie, waar ook ruimte voor ontspanning is.

We werken deels vanuit huis en deels vanaf de redactie in Hoofddorp, pal naast het station. De functie valt in schaal 6 van de CAO Dagbladjournalisten en is voor 38 uur per week.

Dit moet je weten over NU.nl

NU.nl is met acht miljoen maandelijkse gebruikers de grootste nieuwssite van Nederland. We hebben ruim drie miljoen volgers op de verschillende sociale media.

We zijn altijd in beweging en de ontwikkelingen gaan lekker snel. Je krijgt dus genoeg kansen om jezelf te ontwikkelen en samen met andere collega's bij te dragen aan nieuwe projecten.

We werken op een open vloer waar veel contact tussen diverse redacties is en samenwerken wordt gestimuleerd. De sfeer is informeel. Iedereen wordt aangemoedigd zich uit te spreken en mee te denken. In totaal werken er zo'n zeventig journalisten in dienst bij NU.nl.

Interesse?

Als hét grootste mediabedrijf van Nederland staat DPG Media open voor alle talent in de maatschappij. Wij roepen kandidaten met een diverse achtergrond in de breedste zin van het woord dan ook op om te solliciteren op deze functie. Juist door de verschillen tussen collega's ontstaan verrassende inzichten en innovatieve oplossingen. Dat past dan weer heel erg goed bij ons als organisatie. We zijn benieuwd wie jij bent en welke kwaliteiten en ervaring jij meebrengt.

Solliciteren kan tot en met 18 december door te mailen naar Colin van Hoek via colin@nu.nl.