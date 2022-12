Vacature: Ervaren onderzoeksjournalisten NU.nl (gesloten)

NU.nl is op zoek naar twee onderzoeksjournalisten die een team gaan vormen. Ben jij een ervaren onderzoeksjournalist met affiniteit voor economische onderwerpen, en wil je werken voor de grootste nieuwssite van Nederland? Dan zijn we op zoek naar jou.

Wat ga je doen?

Samen met je toekomstige collega-onderzoeksjournalist krijg je de ruimte om je te storten op diepgravend onderzoek, met gezichtsbepalende journalistieke producties als eindresultaat. We zoeken journalisten die affiniteit hebben met economie in de breedste zin van het woord, omdat we denken dat veel belangrijke onderwerpen op de een of andere manier te maken hebben met geld of de economie.

Waar het tempo bij NU.nl altijd hoog ligt, krijgen de journalisten in het onderzoeksteam juist de tijd om zich vast te bijten in dossiers en onderwerpen. Wil jij het volgende toeslagenschandaal blootleggen, inzichtelijk maken hoe Nederland en Europa door de jaren heen toch zo afhankelijk zijn geworden van Russisch gas, heb jij zin om je lange tijd helemaal vast te bijten in een klein aantal onderwerpen? Dan zijn we op zoek naar jou.

Dit moet je weten over NU.nl

NU.nl is met acht miljoen maandelijkse gebruikers de grootste nieuwssite van Nederland. We zijn altijd in beweging en de ontwikkelingen gaan snel. De sfeer is informeel. Iedereen wordt aangemoedigd zich uit te spreken en mee te denken. NU.nl is onderdeel van DPG Media en als hét grootste mediabedrijf van Nederland staan we open voor al het talent in de maatschappij. Wij roepen alle geïnteresseerden dan ook op te solliciteren op deze functie. Juist door verschillen tussen collega's ontstaan verrassende inzichten en innovatieve oplossingen. En dat past dan weer heel erg goed bij ons als organisatie.

Wie zoeken wij?

Een ervaren journalist die een relevant netwerk meebrengt en met een positieve instelling anderen weet te enthousiasmeren voor de verhalen die op NU.nl verschijnen. Je weet hoe je voor een breed publiek schrijft: neutraal, bondig en laagdrempelig. Daarnaast is het een grote pre als je ervaring hebt met financiële of economische onderwerpen, en zaken als het kadaster en Woo-verzoeken.

Wat bieden wij?

Een uitdagende baan met een gigantisch podium. Je werkt op een ambitieuze, jonge redactie waar hard wordt gewerkt, maar een goede sfeer ook belangrijk is. Er is veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling door middel van opleidingen en trainingen. De functie is voor 38 uur per week. De schaalindeling is op basis van ervaring. Een laptop, telefoon en treinabonnement of reisvergoeding krijg je van ons.

De redactie van NU.nl vind je in Hoofddorp, maar je hebt ook de mogelijkheid om deels (in overleg) thuis te werken. In 2024 verhuizen we naar Amsterdam, naar een nieuw pand dat we delen met de andere DPG-titels.

Solliciteren

Heb je direct zin om aan de slag te gaan? Solliciteer dan uiterlijk 21 november via deze pagina met je cv en een motivatie. Zit je bij de eerste selectie, dan zullen we telefonisch contact met je opnemen om een afspraak in te plannen. Heb je vragen over de vacature? Neem dan contact op met Thomas Moerman, chef economie via thomas@nu.nl.

Nog meer redenen om bij DPG Media te willen werken

Bij DPG Media werken we voor meer dan negentig sterke nieuwsmerken, magazines, televisieprogramma's, radiostations en online services als Qmusic, NU.nl, Tweakers, Libelle, VTM en meer. We bereiken maandelijks ruim 90 procent van de Nederlanders en acht op de tien Vlamingen. We bieden je een professionele werkomgeving waarin we vrijheid enorm belangrijk vinden. We geven je alle ruimte om aan je toekomst te werken door workshops en trainingen aan te bieden. Voel je vrij om bij ons ondernemer, leerling en teamspeler te zijn, en vooral om jezelf te zijn. Bij DPG Media is iedereen welkom.