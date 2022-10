Voor de videoproducties van NU.nl en AD.nl zijn wij per direct op zoek naar ervaren freelance videoredacteuren en nieuwscamjo's, die ook in het weekend willen werken.

Videoredacteur: Wat je gaat doen

Voor NU.nl en AD.nl selecteer, monteer en publiceer je nieuwsvideo's. Je verwerkt video's van onze camjo's, uit ons verslaggeversnetwerk en van nieuwsbureaus. Daarnaast bewaak je het format en de tone of voice van de video's. Dat is belangrijk, omdat je voor meerdere nieuwsmerken werkt. Je communiceert ook met meerdere redacties.

Nieuwscamjo: Wat je gaat doen

Je gaat zelfstandig op pad om nieuwsitems te filmen. Je voert inhoudelijk overleg met de coördinator over invalshoeken en output. Je monteert je eigen items.

Wie jij bent

Je bent communicatief sterk, creatief en volgt het nieuws op de voet. Je hebt een brede interesse voor internationaal, nationaal en regionaal nieuws. Daarnaast heb je een aantal jaren ervaring met het verwerken van nieuwsvideo's en/of het zelfstandig draaien van nieuwsitems op locatie. Wat jij nog meer te bieden hebt:

Je verbindt mensen.

Je bent goed in de Nederlandse taal en spelling.

Je hebt uitgebreide en actuele kennis van Adobe Premiere Pro.

Je houdt van aanpakken in een voortdurend veranderend medialandschap.

Je bent bereid in wisselende dag-, avond- en weekenddiensten te werken.

Je werkt en denkt op hbo-niveau.

Wie wij zijn

AD.nl en NU.nl zijn onderdeel van DPG Media. De nieuwsdesk video waar je aan de slag gaat, is een team dat de nieuwsvideo's maakt voor NU.nl, het AD en de regionale titels van DPG Media. Daarbij hoort een groot bereik, en dus ook een grote verantwoordelijkheid.



Als hét grootste mediabedrijf van Nederland staan we open voor alle talent in de maatschappij. Wij roepen kandidaten met een diverse achtergrond in de breedste zin van het woord dan ook op om te solliciteren. Juist door de verschillen tussen collega's ontstaan verrassende inzichten en innovatieve oplossingen. En dat past dan weer heel erg goed bij ons als organisatie. We zijn benieuwd wie jij bent en welke kwaliteiten en ervaring jij meebrengt.

Interesse? Reageer!

Direct solliciteren? Klik dan hier en vul het formulier in. Wil je meer weten? Neem dan contact op met Bart Rost (b.rost@dpgmedia.nl).