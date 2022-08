Word je warm van het in goede banen leiden van een discussie? En weet je uit reacties van onze bezoekers geweldige verhaalideeën te halen waar onze journalisten mee aan de slag kunnen? Dan is de functie fulltime interactieredacteur bij NU.nl wellicht iets voor jou.

Wat houdt de functie in?

Samen met andere redacteuren ben je verantwoordelijk voor het modereren van lezersreacties op ons reactieplatform NUjij. Dat gaat verder dan alleen goed- of afkeuren.

NUjij is de plek waar we in contact staan met onze lezers en dus onze afwegingen en werkwijze kunnen uitleggen. Bovendien stellen lezers vaak goede vragen die tot een verbetering of uitbreiding van artikelen kunnen leiden. Daarnaast zijn in de reacties veel ideeën te vinden waar NU.nl nieuws uit kan halen. Jij zorgt ervoor dat die ideeën bij de juiste collega's terechtkomen.

Daarnaast verwerk je tips, foto's en video's die we buiten de openbare reacties om ontvangen via onze site en apps. Je zorgt ervoor dat de tips en beelden bij de juiste collega's terechtkomen en verrijkt op deze manier de artikelen op NU.nl. Kleine aanpassingen en toevoegingen plaats je zelf.

Ook denk je mee over nieuwe manieren waarop we de interactie met onze bezoekers kunnen verbeteren en manieren waarop we hen bij onze nieuwsverslaggeving kunnen betrekken.



Wie zoeken we?

We zoeken een stressbestendige collega die snel en foutloos kan werken, graag initiatief neemt en een brede ontwikkeling en interesse heeft. Ook kandidaten met minder ervaring in de journalistiek nodigen we uit te reageren.

NU.nl is onderdeel van DPG Media en als het grootste mediabedrijf van Nederland staan we open voor al het talent in de maatschappij. Wij roepen kandidaten met een diverse achtergrond in de breedste zin van het woord dan ook op te solliciteren op deze functie.

Juist door de verschillen tussen collega's ontstaan verrassende inzichten en innovatieve oplossingen. En dat past dan weer heel erg goed bij ons als organisatie. We zijn benieuwd wie jij bent en welke kwaliteiten en ervaring jij meebrengt.



Hoe zit de redactie in elkaar?

De fulltime interactieredacteur valt onder de coördinator interactie. Er werken nog vier fulltime redacteuren op de interactieredactie en we hebben diverse parttime redacteuren.

Wat bieden wij?

NU.nl biedt een uitdagende, veelzijdige en leerzame baan op een ambitieuze, hardwerkende en gezellige redactie. Je krijgt een marktconform salaris (schaal 4 van de cao DJ).

Je werkt maximaal twee diensten per week vanuit huis, de rest van de tijd werk je op kantoor in Hoofddorp. Je werkt één dag per week in het weekend.

Interesse?

Reageer dan uiterlijk 14 september door je motivatiebrief en cv te mailen naar jeroen.welling@nu.nl. De startdatum is 1 oktober of zo snel mogelijk daarna.