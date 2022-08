We zijn per direct op zoek naar een fulltime nachtredacteur die vijf nachten per week vanuit het buitenland (in een voor jou gunstige tijdzone) het nieuws op NU.nl wil verslaan.

Wat ga je doen?

Je bent verantwoordelijk voor de nieuwsstroom en kunt razendsnel publiceren, nieuwskeuzes maken en artikelen van duiding voorzien.

Je bewaart het overzicht en anticipeert op de nieuwsagenda. Je bent een snelle en zorgvuldige schrijver, die zowel kan livebloggen als nieuwsberichten kan maken.

Je volgt het nieuws actief, zit vol energie en bent initiatiefrijk. Je bent in staat om voor een breed publiek te schrijven: neutraal, snel, bondig en laagdrempelig.

Onze voorkeur gaat uit naar de Verenigde Staten als standplaats, maar we staan ook open voor andere locaties.

Tijdens je nachtdiensten (die voor jou als het goed is gewoon overdag of 's avonds zijn) schrijf je niet alleen voor katernen als Binnenland en Buitenland; ook nieuws in entertainmentland of de sportwereld ontgaat jou niet.

Je werkt vijf vaste (Nederlandse) nachten per week van 23.00 tot 7.00 uur.

Dit moet je weten over NU.nl

NU.nl is met acht miljoen maandelijkse gebruikers de grootste nieuwssite van Nederland. We zijn altijd in beweging en de ontwikkelingen gaan lekker snel. De sfeer is informeel. Iedereen wordt aangemoedigd zich uit te spreken en mee te denken.

Je bent een ervaren nieuwsredacteur die weet hoe je nieuws maakt, een relevant netwerk meebrengt en met een positieve instelling anderen weet te enthousiasmeren.

Je bent 's nachts alleen verantwoordelijk voor NU.nl, dus je kunt goed zelfstandig werken. Ook kom je elke dag met nieuwe ideeën waar jij (tijdens je dienst) of de ochtendploeg mee aan de slag kan.

Wat maakt jou de perfecte kandidaat?

Wij zoeken iemand die...

communicatief sterk en een teamspeler is;

snel en foutloos werkt;

stressbestendig, flexibel, zelfstandig en gedreven is;

En je hebt...

minimaal hbo-denk- en -werkniveau met journalistieke ervaring;

ervaring als nieuwsredacteur bij een vergelijkbare titel;

interesse in grote recente (binnenlandse) nieuwsontwikkelingen;

aantoonbare affiniteit met nieuws in brede zin.

Wij bieden...

een uitdagende baan vanuit jouw eigen buitenlandse woonplaats;

een leerzame plek bij de grootste nieuwssite van Nederland;

veel ruimte voor eigen inbreng en initiatief;

een marktconform salaris.

Solliciteren

Heb je direct zin om aan de slag te gaan als nachtredacteur? Solliciteer dan uiterlijk 2 september via deze pagina met je cv en een motivatie. Zit je bij de eerste selectie, dan zullen we telefonisch contact met je opnemen om een afspraak in te plannen.

Nog meer redenen om bij DPG Media te willen werken

Bij DPG Media werken we voor meer dan negentig sterke nieuwsmerken, magazines, televisieprogramma's, radiostations en online services als Qmusic, NU.nl, Tweakers, Libelle, VTM en meer. We bereiken maandelijks ruim 90 procent van de Nederlanders en acht op de tien Vlamingen.

We bieden je een professionele werkomgeving waarin we vrijheid enorm belangrijk vinden. We geven je alle ruimte om aan je toekomst te werken door workshops en trainingen aan te bieden. Voel je vrij om bij ons ondernemer, leerling en teamspeler te zijn, en vooral om jezelf te zijn. Bij DPG Media is iedereen welkom.