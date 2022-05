NU.nl is op zoek naar een freelance redacteur die het nieuws op de regiorubrieken selecteert en plaatst. Het gaat om ongeveer vijftien uur per week, verdeeld over twee of drie diensten.

NU.nl biedt in achttien steden en regio's regionaal nieuws en breidt dat aantal de komende maanden uit. Bezoekers van de apps zien dit nieuws als ze hun locatie delen en in de buurt van bijvoorbeeld Eindhoven of Rotterdam zijn.

We werken samen met onze regionale collega's van DPG Media - de uitgever van NU.nl - maar soms ook met externe partners.

Wat ga je doen?

Je selecteert welk nieuws interessant is voor NU.nl.

Je bedenkt een goede en aantrekkelijke kop.

Je zoekt relevant beeld bij het artikel.

Je tipt interessant regionaal nieuws aan de andere redacties van NU.nl als het landelijk relevant is.

In deze functie schrijf je zelf geen artikelen. We nemen op alle regio's de artikelen van onze partners over.

We zoeken kandidaten die een journalistieke opleiding hebben afgerond of daar nog mee bezig zijn. Relevante werkervaring is geen vereiste.

Wat bieden wij?

De regioredactie van NU.nl is de perfecte plek om je eerste stappen in de journalistiek te zetten, bijvoorbeeld als student journalistiek, en veel te leren over hoe een redactie werkt. Zo worden belangrijke lessen met de hele redactie gedeeld en krijg je regelmatig feedback op je werk.

Je zal per week zo'n twee à drie diensten van vier en later vijf uur per dag draaien. We hebben twee diensten per dag (één in de ochtend en één in de namiddag/avond). Je kunt deze diensten vanuit huis draaien, maar we zien je ook graag af en toe op de redactie in Hoofddorp.

De regioredactie bestaat momenteel uit drie freelance redacteuren die worden aangestuurd door de adjunct-hoofdredacteur van NU.nl.

Dit moet je weten over NU.nl

NU.nl is met elke maand acht miljoen unieke bezoekers de grootste nieuwssite van Nederland. Op de redactie zijn zo'n zeventig journalisten in dienst.

Je komt terecht op een ambitieuze en informele redactie. Iedereen wordt ertoe aangemoedigd zich uit te spreken en mee te denken.

Als de grootste nieuwssite van Nederland staan we open voor alle talenten in de maatschappij. Wij roepen iedereen die geïnteresseerd is er dan ook toe op te solliciteren op deze functie.

Juist door de verschillen tussen collega's ontstaan verrassende inzichten en innovatieve oplossingen. En dat past dan weer heel erg goed bij zowel NU.nl als DPG. We zijn benieuwd wie jij bent en welke kwaliteiten en ervaring jij meebrengt.

Interesse?

Stuur dan uiterlijk 5 juni een (korte) motivatie en je cv naar colin@nu.nl.