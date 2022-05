De nieuwslezers op Qmusic stellen de nieuwsbulletins helemaal zelf samen, schrijven de nieuwsberichten en bepalen wat er relevant is voor onze luisteraars. Dit doen ze in samenwerking met NU.nl, maar ook met hulp van studenten die ervaring willen opdoen met radiojournalistiek. Ben jij die student? Lees dan verder en laat van je horen!

We schrijven de bulletins helemaal zelf bij Qmusic. Die vullen we ook graag aan met quotes van relevante sprekers, experts of leuke geluidsfragmenten. Daar kan jij bij helpen als onderdeel van de nieuwsredactie.

Je werkt volledig mee op het gebied van nieuws zoeken, nieuwsselectie en het samenstellen van de nieuwsbulletins. Daarnaast ben je bezig met het verzamelen van quotes door korte interviews te doen of audio van andere media te knippen.

Je leert bij ons om in teamverband te werken, met deadlines te werken, doelgroepgericht te schrijven, te interviewen en hoofd- en bijzaken van elkaar te onderscheiden en je bent dagelijks bezig met het ontwikkelen van je gevoel voor nieuws. Klinkt dat allemaal als muziek in de oren? Dan ben je slechts één stap verwijderd van een toffe stageplek: aanmelden maar!

Meld je aan!

Ben jij een creatieve, leergierige en sociale student? Ben jij op de hoogte van het laatste nieuws en wil je jezelf als nieuwsmaker of journalist ontwikkelen? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Let ook op: je bent niet de enige die bij Qmusic stage wil lopen, dus doe je best om op te vallen. Wees creatief, verras ons, luister vooraf goed naar de radio en laat zo een onuitwisbare indruk op ons achter.

Goed om te weten is dat de stageperiode van september 2022 tot en met januari 2023 loopt. Stuur ons jouw cv en een motivatiebrief waarin je duidelijk maakt waarom je hier stage wil lopen. Aanmelden kan tot en met 17 juni 2022.

Een eerste gesprek zal digitaal plaatsvinden. Bij een eventueel tweede gesprek nodigen we je uit op de redactie bij Qmusic. Een opdracht maken kan onderdeel zijn van zo'n tweede gesprek.

Aanmelden doe je door te mailen naar julien.dom@qmusic.nl. Heel veel succes en wie weet tot snel!