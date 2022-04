NU.nl zoekt op korte termijn een enthousiaste redacteur die uitlegverhalen voor jongvolwassenen maakt. De functie wordt in eerste instantie freelance ingevuld voor een periode van drie maanden. Het liefst vijf dagen per week, een andere invulling is een optie.

Je richt je op het uitleggen van het nieuws aan jongvolwassenen (twintigers). Je maakt elke week toegankelijke en relevante uitlegartikelen bij de actualiteit. Je zal over allerlei onderwerpen schrijven: van politiek tot entertainment en van sport tot buitenland.

Welke verhalen je maakt bedenk je grotendeels zelf, maar je krijgt natuurlijk hulp. Naast een schrijvende redacteur zoeken we ook een videoredacteur voor dit project. Je werkt daarnaast nauw samen met diverse redacties, maar ook met onze marktonderzoekers die je bijvoorbeeld kunnen vertellen welke artikelen en vormen bij jongvolwassenen aanslaan.

Het project wordt aangestuurd door coördinator social Ingeborg Veen en adjunct-hoofdredacteur Colin van Hoek.

Wie zoeken we?

Je hebt een journalistieke of andere relevante opleiding afgerond en hebt al enige ervaring opgedaan. Het liefst met het schrijven van uitlegverhalen.

Je komt elke dag met ideeën voor artikelen en bedenkt originele onderwerpen en invalshoeken.

Je weet wat er leeft onder jongvolwassenen (twintigers).

Je zet complexe en taaie onderwerpen in een handomdraai om naar begrijpelijke taal.

Je staat open voor experimenten en bent kritisch.

Wat bieden we?

In ieder geval drie maanden werk. Als het project succesvol is, is verlenging mogelijk.

Een afwisselende baan waarin je veel kan leren.

Veel ruimte voor eigen inbreng, initiatief en verantwoordelijkheid.

Een gezellige en ambitieuze redactie.

Uurtarief wordt in overleg afgestemd en baseren we op schaal 4 of 5 van de cao DJ.

Interesse?

Heb je direct zin om aan de slag te gaan? Stuur dan uiterlijk zaterdag 30 april 2022 je cv en een motivatie naar colin@nu.nl.