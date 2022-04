Heb je een neus voor online misstanden en verdiep je je graag in de laatste techtrends? Ben je een echte nieuwsjager? Dan hebben we een mooie plek voor je op de techredactie van de grootste nieuwssite van Nederland.

Als techredacteur ben je een vaste kracht op de techredactie van NU.nl. Je vindt eigen nieuws, schrijft dagelijks meerdere verhalen en legt de belangrijkste technologische ontwikkelingen uit aan miljoenen lezers.

Wat maakt jou de perfecte kandidaat?

• Je bent een enthousiaste journalist die vol energie en creatieve ideeën zit en graag naar de telefoon grijpt.

• Je weet wat de laatste ontwikkelingen en trends op sociale media zijn, kent het internet als je broekzak en kan als geen ander uitleggen waarom je toch echt een wachtwoordmanager moet gebruiken.

• Je vindt het leuk om aan de telefoon te hangen met grote en kleine techbedrijven en bent niet bang om diep in een groot datalek te duiken.

• We zoeken iemand die al enige journalistieke ervaring heeft en een journalistieke opleiding op minimaal hbo-niveau heeft afgerond.

NU.nl is onderdeel van DPG Media. Als hét grootste mediabedrijf van Nederland staan we open voor alle talent in de maatschappij. Wij roepen kandidaten met een diverse achtergrond in de breedste zin van het woord dan ook op om te solliciteren op deze functie. Juist door de verschillen tussen collega's ontstaan verrassende inzichten en innovatieve oplossingen. En dat past dan weer heel erg goed bij ons als organisatie. We zijn benieuwd wie jij bent en welke kwaliteiten en ervaring jij meebrengt.

Wat bieden wij?

• Een uitdagende baan waarin je door contact met collega's van andere redacties veel kunt leren en anderen op hun beurt ook van jou.

• Je werkt op een ambitieuze redactie waar hard wordt gewerkt, maar een goede sfeer ook belangrijk is.

• De functie valt in schaal 5 van de cao DJ en is voor 38 uur per week.

• Een laptop en treinabonnement of reisvergoeding krijg je uiteraard van ons. De redactie van NU.nl werkt gedeeltelijk vanuit huis en gedeeltelijk in Hoofddorp in een kantoorpand pal naast het treinstation.

Solliciteren

Heb je zin om (in overleg) per direct aan de slag te gaan als techredacteur bij NU.nl? Solliciteer dan uiterlijk donderdag 21 april via deze pagina met je cv en een motivatie. Zit je bij de eerste selectie, dan zullen we telefonisch contact met je opnemen om een afspraak in te plannen. Nog vragen? Mail die dan naar redactiechef Thomas Moerman via thomas@nu.nl, met als onderwerp 'vacature techredacteur'.

Onze recruiters doen enorm goed werk. We hebben daarom geen hulp nodig om onze vacatures in te vullen.

Dit moet je weten over NU.nl

NU.nl is met acht miljoen maandelijkse gebruikers de grootste nieuwssite van Nederland. We zijn altijd in beweging en de ontwikkelingen gaan lekker snel. Je krijgt dus genoeg kansen om jezelf te ontwikkelen en samen met andere collega's bij te dragen aan nieuwe projecten.

Er is veel contact tussen diverse redacties en samenwerken wordt gestimuleerd. De sfeer is informeel. Iedereen wordt aangemoedigd zich uit te spreken en mee te denken.

Nog meer redenen om bij DPG Media te willen werken

Bij DPG Media werken we voor meer dan negentig sterke nieuwsmerken, magazines, televisieprogramma's, radiostations en online services zoals NU.nl, Qmusic, Tweakers, Libelle, VTM. We bereiken maandelijks ruim 90 procent van de Nederlanders en acht op de tien Vlamingen.

We bieden je een professionele werkomgeving waarin we vrijheid enorm belangrijk vinden. We geven je alle ruimte om aan je toekomst te werken door het aanbieden van workshops en trainingen. Voel je vrij om bij ons ondernemer, leerling en teamspeler te zijn, en vooral om jezelf te zijn. Bij DPG Media is iedereen welkom.