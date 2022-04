Voor de videoproducties van het NU.nl en AD.nl zijn wij per direct op zoek naar een ervaren videoredacteur.

Wat je gaat doen



Je houdt de grote lijnen in de gaten en deze ga je goed met alle collega's communiceren. Voor diverse video's signaleer en selecteer je onderwerpen. Zelf ben je ook uitvoerend als het gaat om onderwerpen bedenken, uitwerken en monteren. Daarnaast bewaak je het format en de tone of voice van de video's.

Wie jij bent



Je bent communicatief sterk, creatief en volgt het nieuws op de voet. Je hebt een brede interesse voor (inter-) nationaal en regionaal nieuws, maar je hebt zeker ook affiniteit met sport. Daarnaast heb je een aantal jaren ervaring met het verwerken van nieuwsvideo's en hou je van breaking news wat je snel weet om te zetten in video. Wat jij nog meer te bieden hebt:

Je verbindt mensen.

Goed in de Nederlandse taal en spelling.

Uitgebreide en actuele kennis van Adobe Première Pro.

Houdt van aanpakken in een voortdurend veranderend medialandschap.

Bent bereid in wisselende dag-, avond-, én weekenddiensten te werken.

HBO denk- en werkniveau.

AD.nl en NU.nl zijn onderdeel van DPG Media. Als hét grootste mediabedrijf van Nederland staan we open voor alle talent in de maatschappij. Wij roepen kandidaten met een diverse achtergrond in de breedste zin van het woord dan ook op om te solliciteren op deze functie. Juist door de verschillen tussen collega's ontstaan verrassende inzichten en innovatieve oplossingen. En dat past dan weer heel erg goed bij ons als organisatie. We zijn benieuwd wie jij bent en welke kwaliteiten en ervaring jij meebrengt.

Wij bieden jou

Een functie als ervaren videoredacteur bij de Nieuwsdesk Video.

Standplaats: centrale redactie van het AD in Rotterdam.

Fulltime dienstverband (38 uur).

Arbeidsmarktconform salaris.

Wat we jou nog meer bieden





Je komt te werken in een zojuist gestart team dat voor NU.nl, AD en de regionale titels van DPG Media de generieke nieuwsvideo's maakt. Er is veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, bijvoorbeeld door middel van trainingen en opleidingen. Ook zijn er verschillende mogelijkheden om arbeidsvoorwaarden uit te ruilen. Denk aan het kopen en verkopen van vakantiedagen, het fiscaal vriendelijk verrekenen van je sportabonnement of de aanschaf van een fiets. Daarnaast krijg je een warm onthaal wanneer je bij ons start met een uitgebreid kickstartprogramma. En heb je een buddy voor de eerste paar maanden die je begeleidt en helpt je weg te vinden. Er worden diverse activiteiten georganiseerd. Hou je van sporten? Er worden op verschillende locaties sportlessen gegeven, zoals bootcamp of (kick) boksen.





Interesse? Solliciteer!



Direct solliciteren? Klik dan hier en vul het sollicitatieformulier in. Wil je meer weten over de vacature? Neem dan contact op met Bart Rost (bart.rost@persgroep.net).





Nog meer redenen om bij DPG Media te willen werken



Bij DPG Media werken we voor meer dan negentig sterke nieuwsmerken, magazines, televisieprogramma's, radiostations en online services zoals Qmusic, NU.nl, Tweakers, Libelle, VTM en meer. We bereiken maandelijks ruim 90 procent van de Nederlanders en acht op de tien Vlamingen.

We bieden je een professionele werkomgeving waarin we vrijheid enorm belangrijk vinden. We geven je alle ruimte om aan je toekomst te werken door het aanbieden van workshops en trainingen. Voel je vrij om bij ons ondernemer, leerling en teamspeler te zijn, en vooral om jezelf te zijn. Bij DPG Media is iedereen welkom. Dus solliciteer, wat je achtergrond ook is. Er staan ruim 5.500 slimme collega's te popelen om je op te nemen in een team, of dat nou een projectteam, een pubquizteam of een sportteam is.

Ontdek wat wij je te bieden hebben. En, als je toch bezig bent, vind je ons ook op LinkedIn en Twitter.