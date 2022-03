Weet jij alles over de Oscars, draai jij je hand niet om voor interviews met de grootste sterren op aarde en geniet je van schrijven? Vind je het daarnaast interessant na te denken over wat onze lezer zoekt en echt moet weten op het gebied van Entertainmentnieuws? Dan zoeken wij jou.

Wat ga je doen?

Je maakt met je entertainmentcollega's nieuws- en achtergrondverhalen voor de katernen Media en Cultuur en Achterklap. Hiervoor doe je zelf interviews, weet je je weg te vinden op sociale media en schrijf je snel mee tijdens het kijken van programma's als RTL Boulevard en HLF8.

Je spreekt bekende Nederlanders en internationale artiesten en maakt daar nieuwsberichten van, maar je schrijft ook relevante verhalen die het nieuws uitleggen, profielen en andere stukken over bekende mensen of trends in de entertainmentwereld. Je houdt ervan creatief bezig te zijn en bedenkt samen met je collega's wat wij echt nog missen.

We werken met een wisselend rooster en verdelen onze werktijd over thuiswerken en de redactie in Hoofddorp. Je vindt het daarbij geen probleem om soms om 6.00 uur te beginnen en staat open voor het werken op feestdagen.

Wat zijn je kwaliteiten?

Je bent op de hoogte van het laatste entertainmentnieuws en hebt affiniteit met de filmwereld. We zoeken iemand die zicht heeft op wat er nu speelt in Hollywood, maar ook weet welke film- en seriemakers er in Nederland toe doen. Daarnaast hou je de dagelijkse nieuwsstroom bij, dus enige interesse in bijvoorbeeld de Kardashians, de Meilandjes of uitzendingen bij de NPO is zeker welkom.

Je kunt foutloos Nederlands schrijven en spreekt goed Engels. Je hebt ervaring met het schrijven van nieuwsberichten en een constante deadline schrikt jou niet af.

Wat bieden wij?

- Een uitdagende rol in een hecht team van entertainmentliefhebbers. Een plek waar je ideeën worden gewaardeerd en je de ruimte krijgt ze ook direct uit te voeren. Bij NU.nl kan heel veel.

- De functie wordt ingedeeld op basis van de CAO Dagbladjournalistiek en is voor 38 uur per week.

- Laptop, telefoon en reiskostenvergoeding krijg je van ons.

- Flexibele werktijden en opties om af te wisselen tussen kantoor en thuiswerken.

Dit moet je weten over NU.nl

NU.nl is met zeven miljoen maandelijkse gebruikers de grootste nieuwssite van Nederland. We zijn altijd in beweging en de ontwikkelingen gaan lekker snel. Je krijgt dus genoeg kansen om je te ontwikkelen en samen met andere collega's bij te dragen aan nieuwe projecten.

We werken op een open vloer waar veel contact is tussen diverse redacties en samenwerken wordt gestimuleerd. De sfeer is informeel.

NU.nl is onderdeel van DPG Media en als het grootste mediabedrijf van Nederland staan we open voor al het talent in de maatschappij. Wij roepen kandidaten met een diverse achtergrond in de breedste zin van het woord dan ook op om te solliciteren op deze functie. Juist door de verschillen tussen collega's ontstaan verrassende inzichten en innovatieve oplossingen. En dat past dan weer heel erg goed bij ons als organisatie.

Wil je solliciteren?

Heb je direct zin om aan de slag te gaan als entertainmentredacteur? Solliciteer dan uiterlijk 10 april via deze link.

Je krijgt binnen twee weken na ontvangst van je sollicitatie een reactie. Zit je bij de eerste selectie, dan zullen we telefonisch contact met je opnemen om een afspraak in te plannen.

Eerst nog wat meer weten? Onze recruiter Robin beantwoordt graag je vragen. Stuur een mail naar robin.pichler@dpgmedia.nl of een appje naar 06-11274870.