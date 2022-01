Ben jij een animator en lijkt het je tof het nieuws op NU.nl uit te leggen? Dan hebben we een prachtige plek voor je op de videoredactie.

NU.nl wil niet alleen de snelste zijn in het brengen van het laatste nieuws, maar wil dit ook het beste uitleggen. Dat doen we in verschillende vormen, waaronder in geanimeerde uitlegvideo's.

Zoals in onderstaande video, waarin we uitleggen waarom de Olympische Spelen in China worden gehouden.

120 Waarom de Spelen weer naar het controversiële Peking gaan

Wat ga je doen?

Je bent onderdeel van het videoteam dat uitlegvideo's voor NU.nl maakt. We starten de dag met een overleg, waarin wordt besproken welke vragen bij het nieuws we willen uitleggen. De rest van de dag houden we contact met elkaar: we denken met elkaar mee, overleggen over voice-overteksten en sparren over details om de video nog beter te maken.

Je bent verantwoordelijk voor alle facetten van een uitlegvideo. Je pitcht 's ochtends je idee in het ochtendoverleg, doet research naar het onderwerp en schrijft de voice-overtekst.

Je werkt de rest van de dag en de volgende dag aan je animatie. Op dag drie rond je 's ochtends de video af, kom je tot een sterke kop en zet je de productie op NU.nl.

Wat maakt jou de perfecte kandidaat?

Jij bent creatief, bent gek op nieuws en visualiseert een goede uitleg. Daarnaast wil je na het lezen of kijken van het nieuws meer weten. Je bent het gewend om snel te werken en een dynamische werkplek spreekt je aan.

Veder heb je: Minimaal hbo-denk- en/of -werkniveau.

Ervaring met het animeren van video's.

Affiniteit met nieuws in brede zin.

Met verschillende animatieprogramma's gewerkt, zoals Adobe After Effects, Illustrator, Photoshop en Premiere Pro.

NU.nl is onderdeel van DPG Media. Als hét grootste mediabedrijf van Nederland staan we open voor alle talent in de maatschappij. Wij roepen kandidaten met een diverse achtergrond in de breedste zin van het woord dan ook op om te solliciteren op deze functie. Juist door de verschillen tussen collega's ontstaan verrassende inzichten en innovatieve oplossingen. En dat past dan weer heel erg goed bij ons als organisatie. We zijn benieuwd wie jij bent en welke kwaliteiten en ervaring jij meebrengt.

Wat bieden wij? Een fulltime jaarcontract bij de grootste nieuwssite van Nederland.

Gezellige en bevlogen collega's die samenwerken in Hoofddorp en (zeker in coronatijd) vanuit huis.

Een MacBook Pro met het volledige Adobe-pakket.

Volop opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden.

Dit moet je weten over NU.nl

NU.nl is met acht miljoen maandelijkse gebruikers de grootste nieuwssite van Nederland. We zijn altijd in beweging en de ontwikkelingen gaan lekker snel. Je krijgt dus genoeg kansen om jezelf te ontwikkelen en samen met andere collega's bij te dragen aan nieuwe projecten.

We werken op een open vloer waar veel contact tussen diverse redacties is en samenwerken wordt gestimuleerd. De sfeer is informeel. Iedereen wordt aangemoedigd zich uit te spreken en mee te denken. In totaal werken er vijf chefs redactie en een adjunct-hoofdredacteur bij NU.nl. Samen zijn ze verantwoordelijk voor verschillende rubrieken en activiteiten. Zij rapporteren aan de hoofdredacteur van NU.nl.

Direct solliciteren?



Heb je zin om aan de slag te gaan als animator bij NU.nl? Solliciteer dan vóór 27 februari door te reageren met je cv en motivatie op onze website.

Eerst meer weten? Stuur een mailtje naar chef redactie Laura Cuppen via laura@nu.nl.