We zijn op zoek naar een CRO-specialist die ons testprogramma gaat leiden en staat te springen om NU.nl te verbeteren voor 8 miljoen bezoekers per maand. Je draagt en bewaakt de testcultuur en neemt anderen mee in het gedachtegoed van CRO, je zorgt dat teams autonoom aan de slag kunnen met A/B-testing en bent daarnaast in staat om zelfstandig experimenten te prioriteren, op te zetten en te analyseren.

Wat ga je doen

Honderden tests per jaar, duizenden interessante inzichten uit de data, miljoenen bezoekers en miljarden pageviews. Een architectuur die in staat stelt om zowel op de (mobiele) website als in de apps (server side) op hoge snelheid te testen. En een organisatie die experimenteren en valideren volledig omarmt.

De mogelijkheden als CRO Specialist bij NU.nl zijn eindeloos en wij zijn op zoek naar iemand die daar het maximale uit weet te halen. In deze rol ben je de experimentation lead van NU.nl en daarmee degene die de lijnen uitzet, experimenteren en valideren stimuleert, zelf test en teams ondersteunt, het overzicht bewaart, resultaten deelt en toeziet op de juiste opvolging.

Conversieoptimalisatie bij NU.nl betekent groei realiseren door op hoog tempo te experimenteren. Je staat aan de basis van een organisatie die continu leert en bijstuurt en bent verantwoordelijk voor het valideren van aannames en hypotheses rond al onze belangrijke productontwikkelingen en -doelstellingen. Hiervoor werk je nauw samen met product owners, analisten, UX-researchers, UX-designers en development teams, maar ook met bijvoorbeeld marketing, redactie, sales en andere CRO-specialisten binnen DPG. Verder:

zet je de strategie uit voor experimenteren en valideren en werk je verder toe naar een ‘centre of excellence’.

ga je proactief op zoek naar de belangrijkste behoeften en verzamel je continu ideeën door het organiseren van brainstorms, het doen van marktonderzoek en het analyseren van kwalitatieve en kwantitatieve data.

stuur je op groei van de belangrijkste doelstellingen en een betere gebruikservaring van apps en websites die dagelijks door miljoenen bezoekers worden gebruikt.

Waar je terechtkomt

NU.nl is het grootste digitale nieuwsmerk van Nederland. Met een relatief klein team werken we aan grote dingen: de toekomst van nieuws vormgeven en NU.nl verbeteren voor onze 8 miljoen maandelijkse gebruikers. Het NU.nl-team is ambitieus en getalenteerd en altijd met elkaar bezig om na te denken hoe het beter kan. We proberen liever dan dat we vergaderen en kennis en successen worden nadrukkelijk gedeeld. De sfeer is open en informeel.

NU.nl is onderdeel van DPG Media, met meer dan 90 sterke nieuwsmerken, magazines, televisieprogramma’s, radiostations en online services zoals Qmusic, het Algemeen Dagblad, Tweakers, Libelle, VTM, De Volkskrant, Independer en meer. We bieden je een professionele werkomgeving waarin we vrijheid enorm belangrijk vinden. We geven je alle ruimte om aan je toekomst te werken door het aanbieden van workshops en trainingen. Voel je vrij om bij ons ondernemer, leerling en teamspeler te zijn - en vooral om jezelf te zijn. Bij DPG Media is iedereen welkom. Dus solliciteer, wat je achtergrond ook is. Er staan ruim 5.500 slimme collega’s te popelen om je op te nemen in een team, of dat nou een projectteam, een pubquizteam of een sportteam is.

Wij bieden jou

Een goed salaris afhankelijk van ervaring.

Een 36-urige werkweek.

Laptop en telefoon van de zaak.

Keuzebudget van 12% (waarvan 8% vakantiegeld).

Jaarlijkse winstregeling (o.b.v. resultaat van de organisatie).

Ontwikkelingsmogelijkheden d.m.v. opleidingen, trainingen en certificaten.

Het werken met fijne collega’s en ‘state of the art’ technieken en ongekend grote datasets.

Als hét grootste mediabedrijf van Nederland staan we open voor alle talent in de maatschappij. Wij roepen kandidaten met een diverse achtergrond in de breedste zin van het woord dan ook op om te solliciteren op deze functie. Juist door de verschillen tussen collega’s ontstaan verrassende inzichten en innovatieve oplossingen. En dat past dan weer heel erg goed bij ons als organisatie. We zijn benieuwd wie jij bent en welke kwaliteiten en ervaring jij meebrengt.

Wat maakt jou de perfecte kandidaat

Je bent analytisch sterk, communicatief vaardig en je brengt kennis van data & statistiek, online psychologie en UX; ervaring met webontwikkeling (Javascript (jQuery), CSS, HTML) en SQL is een pre.

Je hebt minimaal drie jaar werkervaring in een vergelijkbare digitale rol, bij voorkeur bij high- traffic apps/websites en met tools als VWO, Firebase of vergelijkbaar.

Je hebt een open, nieuwsgierige en proactieve houding, bent doelgericht en je werkt gedetailleerd met oog voor het grotere plaatje.

Je houdt ervan om in data & research te duiken, bent in staat daar de juiste inzichten uit te halen en hebt de creativiteit om vanuit inzichten tot goede oplossingen te komen.

Je bent zelfstartend en hebt het vermogen overzicht te houden, de juiste vragen te stellen en verbanden te zien.

Je hebt de energie om collega’s te motiveren en te enthousiasmeren om met experimenteren en valideren (sneller) resultaat te halen. Je bent een inspirerende en toegewijde collega waar iedereen graag mee samenwerkt.

Interesse?

Ben je geïnteresseerd in deze functie? Kijk dan op deze pagina voor meer informatie. Daar kun je ook reageren op de vacature.