Ben jij een ervaren journalist die weet hoe je nieuws maakt en met een positieve instelling anderen kan enthousiasmeren? Dan hebben we per 1 maart 2022 een prachtige plek voor je. NU.nl zoekt een samensteller voorpagina, die deze verantwoordelijke baan wil combineren met een paar dagen per week zelf nieuws maken.

Als samensteller voorpagina ben je verantwoordelijk voor de nieuwsstroom op de voorpagina van NU.nl. Je zorgt ervoor dat artikelen en video's op de juiste plek staan, waarbij je rekening houdt met een mix van alle verschillende onderwerpen op NU.nl en het lees- en kijkgedrag van onze bezoekers, maar vooral ook een journalistieke afweging maakt. Bij groot nieuws ben jij aan zet. Je hakt razendsnel knopen door en zet de lijnen uit.

Je geeft functioneel leiding aan de nieuwsredactie Algemeen (binnen- en buitenland). Je rapporteert aan de chef redactie van die ploeg. Samen bepalen jullie de belangrijkste nieuwsonderwerpen, waarna je verhalen uitzet en begeleidt. Tijdens je dienst houd je het lopende nieuws scherp in de gaten en zorg je dat we niets missen. Daarvoor sta je als samensteller constant in contact met andere deelredacties.

In deze functie werk je gemiddeld twee (en soms drie) dagen per week als samensteller. De overige dagen jaag je op nieuws. Je bent in staat om elke week nieuws te publiceren dat niet bij andere media te vinden is. Je hebt de afgelopen jaren al een relevant netwerk opgebouwd, dat jou hierbij kan helpen. We vinden het belangrijk dat je oog hebt voor de onderwerpen diversiteit en racisme.

Wie zoeken wij?

Als samensteller moet je razendsnel nieuwskeuzes kunnen maken. Ook zie jij als geen ander welke verhalen er nog ontbreken, welke vragen er nog niet zijn gesteld. Je presteert goed onder zware druk en bent niet bang om moeilijke beslissingen te nemen. Je komt als samensteller en nieuwsjager in een fanatieke ploeg terecht. Daar krijg jij energie van.

We zoeken iemand die aantoonbare ervaring heeft in de journalistiek en met online media. Je hebt affiniteit met alle onderwerpen waarover NU.nl bericht, dus ook met economie, tech, sport en entertainment. Je leest en kijkt veel, bent op de hoogte van grote nieuwsgebeurtenissen en volgt de ontwikkelingen in de media. Daardoor weet je regelmatig verbeteringen aan NU.nl aan te dragen.

Je bent bovendien flexibel. Onze samenstellers werken vroege en late diensten, doordeweeks en in het weekend.

Wat bieden wij?

Een uitdagende baan waarin je door contact met collega's van andere redacties veel kunt leren en anderen op hun beurt ook van jou.

De functie wordt ingedeeld op basis van de cao DJ en is voor 38 uur per week. Een laptop en reiskostenvergoeding krijg je van ons. Op dit moment werken we nog veel thuis vanwege de coronamaatregelen, maar het moet voor jou geen probleem zijn om vroege (vanaf 7.00 uur) en late diensten (tot 22.30 uur) op onze redactie in Hoofddorp te werken. Onze redactie bevindt zich pal naast het station. We zoeken iemand die 1 maart 2022 kan beginnen.

Dit moet je weten over NU.nl

NU.nl is met acht miljoen maandelijkse gebruikers de grootste nieuwssite van Nederland. We zijn altijd in beweging en de ontwikkelingen gaan lekker snel. Je krijgt dus genoeg kansen om jezelf te ontwikkelen en samen met andere collega's bij te dragen aan nieuwe projecten.

We werken op een open vloer waar veel contact tussen diverse redacties is en samenwerken wordt gestimuleerd. De sfeer is informeel. Iedereen wordt aangemoedigd zich uit te spreken en mee te denken. In totaal werken er vijf chefs redactie en een adjunct-hoofdredacteur bij NU.nl. Samen zijn ze verantwoordelijk voor verschillende rubrieken en activiteiten. Zij rapporteren aan de hoofdredacteur van NU.nl.

Interesse?

Ben je geïnteresseerd in deze functie? Kijk dan op deze pagina voor meer informatie. Daar kun je ook reageren op de vacature.