In deze rol als Business Analist werk jij met de gouden berg aan data die het miljoenenpubliek van NU.nl genereert. Met jouw insights verbeter jij de ervaring van onze 7,5 miljoen bezoekers!

Over NU.nl & onze cultuur

NU.nl is het grootste digitale nieuwsmerk van Nederland. Met een relatief klein team werken we aan grote dingen: de toekomst van nieuws vormgeven en NU.nl verbeteren voor onze 7,5 miljoen maandelijkse gebruikers. Het NU.nl-team is ambitieus en getalenteerd en altijd met elkaar bezig om na te denken hoe het beter kan.

Onze 'newsroom' is een zeer open werkomgeving. De redactie, product, marketing, data, sales en IT werken zij aan zij. Iedereen wordt aangemoedigd om zich uit te spreken, mee te denken en initiatief te tonen om de verschillende producten van NU.nl elke dag beter te maken. We proberen liever dan dat we vergaderen, zijn continu op zoek naar verbeteringen om waarde toe te voegen en kennis wordt nadrukkelijk gedeeld.

De sfeer op de vloer (en op Slack) is zeer informeel. We organiseren één keer per twee maanden een borrel en plannen daaromheen geregeld andere uitjes. Nu dat vanwege corona niet kan, organiseren we digitale vervangers. We houden ervan om te experimenteren met nieuwe ontwikkelingen, volgen trends op de voet en delen wat we hebben gedaan en bereikt, omdat we daar trots op zijn.

Wat ga jij doen

Als senior analist bij NU.nl speel je een cruciale rol in de doorontwikkeling van NU.nl. Je haalt inzichten uit alle beschikbare data over het gebruik van zowel de website als de mobiele apps. Hiermee leg je de basis voor alle beslissingen die in de organisatie genomen worden. Jouw analyses maken dus impact!

Ook wordt er van je verwacht dat je het data- en impactgedreven werken binnen NU.nl naar een nog hoger niveau tilt. Hierin werk je samen met verschillende teams (o.a. IT, Product, Marketing & Redactie).



Jouw hoofd verantwoordelijkheden bestaan uit:

Het volgen van bezoekers over de site en apps en hun gedrag in kaart brengen.

Onderzoeken of nieuwe product features het beoogde gebruik en gedrag tot gevolg hebben. Je rapporteert je bevindingen aan de organisatie, helpt met het vormen van KPI's en motiveert iedereen om met data resultaten te halen.

Daarbij ga je proactief op zoek naar de belangrijkste behoeften in de organisatie om te kunnen sturen op het leveren van de meeste waarde. Op basis daarvan kom je met analyses, modellen, experimenten en nieuwe (algoritmische) oplossingen.

Qua technologie gebruiken wij: SQL, Python, Spark, Dataiku, Databricks, Looker, Tableau, Redshift en AWS infrastructuur.

Wij bieden

Een goed salaris afhankelijk van leeftijd en ervaring.

Een 36-urige werkweek.

Laptop en telefoon van de zaak.

Keuzebudget van 12% (waarvan 8% vakantiegeld).

Jaarlijkse winstregeling (o.b.v. resultaat van de organisatie).

Ontwikkelingsmogelijkheden d.m.v. opleidingen, trainingen en certificaten.

Het werken met ‘state of the art’ analysetechnieken in AWS met ongekend grote datasets.

Nog meer redenen om bij DPG Media te willen werken

Bij DPG Media werken we voor meer dan 90 sterke nieuwsmerken, magazines, televisieprogramma’s, radiostations en online services zoals Qmusic, NU.nl, Tweakers, Libelle, VTM en meer. We bereiken maandelijks ruim 90% van de Nederlanders en 8 op de 10 Vlamingen.

We bieden je een professionele werkomgeving waarin we vrijheid enorm belangrijk vinden. We geven je alle ruimte om aan je toekomst te werken door het aanbieden van workshops en trainingen. Voel je vrij om bij ons ondernemer, leerling en teamspeler te zijn, en vooral om jezelf te zijn. Bij DPG Media is iedereen welkom. Dus solliciteer, wat je achtergrond ook is. Er staan ruim 5.500 slimme collega’s te popelen om je op te nemen in een team, of dat nou een projectteam, een pubquizteam of een sportteam is.

Ontdek wat wij je te bieden hebben of leer onze tech organisatie kennen! En, als je toch bezig bent, vind je ons ook op LinkedIn en Twitter.

Wie ben jij

Jij hebt een aantoonbaar statistisch en zakelijk inzicht en sterke communicatieve vaardigheden. Je bent in staat om complexe data op een eenvoudige wijze over te brengen aan alle stakeholders in de organisatie. Ook heb je de technische skills die nodig zijn om dieper te kunnen graven, terwijl je oog houdt voor het grotere plaatje. Verder heb jij:

Tenminste 4 jaar werkervaring in een vergelijkbare digitale rol.

Aantoonbare werkervaring met relationele databases, Looker / Snowflake en SQL. Ervaring met geavanceerde en voorspellende modelleringstechnieken (R/Python) is een grote pre.

De energie om collega's te motiveren en te enthousiasmeren om met data resultaat te halen.

De eigenschap om altijd overzicht te houden, de juiste vragen te stellen en verbanden te zien.

Als hét grootste mediabedrijf van Nederland staan we open voor alle talent in de maatschappij. Wij roepen kandidaten met een diverse achtergrond in de breedste zin van het woord dan ook op om te solliciteren op deze functie. Juist door de verschillen tussen collega’s ontstaan verrassende inzichten en innovatieve oplossingen. En dat past dan weer heel erg goed bij ons als organisatie. We zijn benieuwd wie jij bent en welke kwaliteiten en ervaring jij meebrengt.

