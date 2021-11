Ben jij een enthousiaste, gemotiveerde student die op zoek is naar een leerzame meewerkstage bij het grootste digitale nieuwsmerk van Nederland? Lees dan verder, want NU.nl is vanaf februari weer op zoek naar een Stagiair Digitale Media.

Wat ga je doen?

Het team waarin je komt werken is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de apps en de website. Het belangrijkste doel tijdens je stage is om de gebruikservaring continu te verbeteren. Als stagiair Digitale Media houd je je dagelijks bezig met het in kaart brengen van en het inspelen op de wensen en behoeften van onze gebruikers. De problemen die worden ervaren en nieuwe ideeën van gebruikers worden door jou gedocumenteerd, zodat je samen met het team kunt beoordelen welke punten verbeterd, onderzocht of ontwikkeld moeten worden. Daarnaast is er ook ruimte om ervaring op te doen bij andere teams binnen NU.nl, zoals marketing en IT. We werken op dit moment nog deels thuis, maar de redactie van NU.nl werkt in Hoofddorp in een pand pal naast het station.

In het kort zijn dit je taken:

Je brengt de wensen van de gebruikers in kaart

Je behandelt feedback die binnenkomt van gebruikers

Je denkt aan de hand van de feedback na over oplossingen en verbeteringen

Je zet gebruikersonderzoeken (interviews en enquêtes) op en voert deze ook samen met het team uit

Je denkt actief mee over de ontwikkeling van de website en app van NU.nl

Dit neem je mee:

Student hbo of wo

Sterke communicatieve vaardigheden (zowel Nederlands als Engels)

Affiniteit met nieuws en goed op de hoogte van innovaties binnen de media

Beschikbaar voor een periode van ongeveer vijf maanden (met als startdatum februari 2022)

En dit mag je van ons verwachten:

Een goede stagevergoeding

Een plek waar je veel kunt leren, waar veel ruimte is voor eigen initiatief en waar je veel verantwoordelijkheid hebt

Contact met verschillende takken van de organisatie (redactie, marketing, productmanagement, IT, sales)

Een jong team met behulpzame en enthousiaste collega’s die je goed begeleiden

Een actieve stagecommunity (voor en door stagiairs)

Een stageplek voor vier of vijf dagen per week van minimaal vijf maanden.

Solliciteren?

Word je hier blij van en wil je graag werken bij de grootste nieuwswebsite van Nederland? Stuur dan jouw cv én motivatie voor 10 december gericht aan Arie Bart de Vries naar arie.bart.de.vries@dpgmedia.nl.