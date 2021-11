Jij hebt stalen zenuwen, blijft rustig als er veel op je afkomt en bent op de hoogte van het laatste nieuws. Als je jezelf hierin herkent, dan zoeken we jou voor de functie NUjij-redacteur bij NU.nl.

Wat is NUjij?

Op NUjij worden elke dag tienduizenden reacties geplaatst. Dat zijn niet alleen meningen, maar ook ervaringen van deskundigen en vragen en tips van geïnteresseerde bezoekers.

We gaan actief op zoek naar die nieuwe verhaalideeën, vragen bij het nieuws en feedback op bestaande artikelen. Bovendien bouwen we constant aan ons expertpanel dat op de hele redactie wordt ingezet.

Het grootste deel van het werk bestaat uit het goed- en afkeuren van de reacties. Je zal geen artikelen schrijven. Wel beantwoorden we vragen van lezers en geven we tips door aan andere redacties om NU.nl met hulp van onze bezoekers nog beter te maken.

NUjij is de plek voor contact tussen de bezoeker en de redactie en zorgt ervoor dat we toegankelijk zijn voor ons publiek.

Dit zoeken we

We zijn op zoek naar een freelance NUjij-redacteur voor een à twee (wisselende) dagen per week.

Je bent enthousiast en stressbestendig.

Je komt met ideeën en communiceert makkelijk en duidelijk met anderen (ook digitaal).

Je hebt een brede interesse, zodat je verschillende onderwerpen snel begrijpt en kunt overzien.

Je hebt een scherp oog voor potentiële verbeteringen en staat open voor feedback van onze lezers.

Journalistieke ervaring is geen vereiste. Aantoonbare affiniteit met journalistiek of een afgeronde relevante opleiding wel.

Ervaring of affiniteit met online reacties en lezersparticipatie is een pre.

Dit bieden we

Je komt terecht op een redactie die bestaat uit een coördinator, vier fulltime en een aantal parttime redacteuren. Het team staat onder leiding van onze adjunct-hoofdredacteur.

NUjij is een centrale plek op de redactie van NU.nl, waar je veel kunt leren over nieuws maken en journalistiek. Bij NU.nl zijn de ambities groot en wordt hard gewerkt, maar is een goede sfeer ook belangrijk.

De redactie van NU.nl werkt deels in Hoofddorp in een kantoorpand pal naast het station. Je zal ook regelmatig in de avond of in het weekend werken.

Dit moet je weten over NU.nl

NU.nl wordt dagelijks gelezen door ruim drie miljoen unieke bezoekers. We zijn altijd in beweging en de ontwikkelingen gaan lekker snel. Je krijgt dus genoeg kansen om jezelf te ontwikkelen.

Er is veel contact tussen diverse redacties en samenwerken wordt gestimuleerd. De sfeer is informeel. Iedereen wordt aangemoedigd zich uit te spreken en mee te denken.

Interesse? Stuur dan uiterlijk 14 november een motivatiebrief en je cv naar jeroen.welling@nu.nl. Inwerkdagen zijn in december en vanaf januari draai je mee in het rooster.