Ben jij een beginnend onderzoeksjournalist (en bovendien een fanatieke nieuwsjager) die voor de grootste nieuwssite van Nederland wil werken? NU.nl is op zoek naar een fulltime onderzoeksjournalist in opleiding.

Natuurlijk brengt NU.nl het laatste nieuws, maar we werken ook aan grote eigen onderzoeksverhalen.

Sinds de zomer hebben we een eigen onderzoeksredactie. Met deze redactie duiken we dieper in urgente onderwerpen als klimaat, onderwijs, stikstof en de woningmarkt. Op zoek naar waar het schuurt.

Voor deze ploeg zoeken we versterking vanaf januari 2022. Ben jij een nieuwsdier en ben je bereid achter verhalen aan te jagen, te zoeken en te graven? Dan zoeken we jou. Je bent initiatiefrijk, vasthoudend, niet bang om veel te bellen en hebt maximaal drie jaar ervaring in de journalistiek.



Je wordt begeleid door onderzoeksverslaggever Harm Ede Botje, die twintig jaar voor Vrij Nederland werkte voordat hij bij NU.nl aan de slag ging.

Je bouwt in het jaar dat je bij NU.nl werkt een groot eigen netwerk op en gaat op zoek naar nieuwsverhalen die leiden tot maatschappelijke ophef en impact op de levens van onze bezoekers hebben.

NU.nl is met acht miljoen maandelijkse gebruikers de grootste nieuwssite van Nederland. We zijn altijd in beweging en de ontwikkelingen gaan lekker snel.

Je werkt bij NU op een ambitieuze redactie waar hard wordt gewerkt, maar een goede sfeer ook belangrijk is. Iedereen wordt aangemoedigd zich uit te spreken en mee te denken.

De redactie van NU.nl vind je in Hoofddorp.

Word jij binnenkort onze nieuwe collega? Solliciteer dan vóór 26 oktober 2021 met je cv en een korte motivatie. Eerst nog wat meer weten? Jacomine de Visser, team lead recruitment, beantwoordt je vragen graag via jacomine.devisser@dpgmedia.nl.



Solliciteren kan via deze link



Deze functie wordt mogelijk gemaakt door de Regeling Jong Talent van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten (Fonds BJP). De regeling is bestemd voor beginnende onderzoeksjournalisten die willen werken op een gerenommeerde onderzoeksredactie, landelijk of regionaal.

Je komt in dienst bij NU.nl, waarmee het Fonds BJP samenwerkt. Het Fonds BJP verzorgt gedurende het jaar meerdere scholingsactiviteiten samen met de andere deelnemers, zodat je ervaringen kunt uitwisselen en een breed netwerk van collega-onderzoeksjournalisten opbouwt.

Om in aanmerking te komen, moet je minder dan drie jaar geleden (1 december 2018 of later) zijn afgestudeerd aan een erkende journalistieke hbo- of wo-opleiding. Ook journalisten met een andere opleidingsachtergrond die na 1 december 2018 een journalistieke werkpraktijk zijn gestart, kunnen solliciteren.