Kan jij geen dag zonder Instagram, zat jij als eerste van je vrienden op TikTok en ben jij altijd op de hoogte van het laatste nieuws? Dan is de socialemediaredactie van de grootste nieuwssite van Nederland op zoek naar jou!

Dit ga je doen

Jij zorgt er samen met je collega's voor dat de mooie dingen die NU.nl maakt zo goed mogelijk verspreid worden op onze socialemediakanalen.

Dat wil zeggen dat je artikelen verwerkt tot pakkende Facebook-posts en dat je met behulp van onder meer Premiere Pro, Photoshop én jouw creativiteit het laatste nieuws in Instagram-posts en -story's giet.

Is er brekend nieuws? Dan houd jij je hoofd koel en schakel je snel met je collega's om in no time een post op Facebook en Instagram te plaatsen.

Dit zoeken we

Je bent enthousiast en stressbestendig.

Je komt met creatieve ideeën en communiceert makkelijk en duidelijk met anderen (ook digitaal).

Je hebt een brede interesse, zodat je verschillende onderwerpen snel begrijpt en kunt overzien.

Je bent op de hoogte van de laatste mogelijkheden binnen Instagram en Facebook.

Ervaring met Photoshop en Premiere Pro is een pre.

Dit bieden we

De socialemediaredactie bestaat uit een coördinator, drie fulltime redacteuren en een aantal freelancers. Het team staat onder leiding van onze adjunct-hoofdredacteur.

Je werkt op een ambitieuze en hardwerkende redactie, waar ook ruimte voor ontspanning is. Binnen deze functie heb je veel contact met collega's van andere redacties, waardoor je veel kan leren.

We organiseren het werk in diensten, die soms vroeg in de ochtend beginnen of tot later op de avond duren. Werken in het weekend is voor jou geen probleem. Je werkt gemiddeld acht tot tien uur per week, dat zijn ongeveer één à twee diensten.

We werken deels vanuit huis en deels vanaf de redactie in Hoofddorp, pal naast het station.

Dit moet je weten over NU.nl

NU.nl wordt dagelijks gelezen door ruim drie miljoen unieke bezoekers. We zijn altijd in beweging en de ontwikkelingen gaan lekker snel. Je krijgt dus genoeg kansen om jezelf te ontwikkelen.

Er is veel contact tussen diverse redacties en samenwerken wordt gestimuleerd. De sfeer is informeel. Iedereen wordt aangemoedigd zich uit te spreken en mee te denken.

Interesse? Stuur dan uiterlijk 13 oktober je cv en motivatie naar Ingeborg Veen.