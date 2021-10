Woon jij aan de andere kant van de wereld en heb je ervaring met nieuwsdiensten? Dat komt goed uit, want we zijn per direct op zoek naar een nachtredacteur die vijf dagen per week in de Nederlandse nachten het nieuws op NU.nl wil verslaan. En dan is een gunstige tijdzone wel zo prettig.

Wat ga je doen?

Je bent in de Nederlandse nachten verantwoordelijk voor de nieuwsstroom en kan razendsnel publiceren, nieuwskeuzes maken en artikelen van duiding voorzien.

Je bewaart het overzicht en anticipeert op de nieuwsagenda. Je bent een snelle en zorgvuldige schrijver, die zowel kan livebloggen als nieuwsberichten maken.

Je volgt het nieuws actief, zit vol energie en bent initiatiefrijk. Je bent in staat om voor een breed publiek te schrijven: neutraal, snel, bondig en laagdrempelig.

Je werkt vijf dagen per week van 23.00 tot 7.00 uur (Nederlandse tijd). Vast of freelance gaat in overleg.

Tijdens je nachtdiensten schrijf je niet alleen voor katernen als Binnenland en Buitenland, maar ook nieuws in entertainmentland of de sportwereld ontgaat jou niet.

We zoeken iemand die...

communicatief sterk is;

snel en foutloos werkt;

stressbestendig, flexibel, zelfstandig en gedreven is.

Je hebt...

minimaal hbo-denk- en werkniveau met journalistieke ervaring;

kennis van online journalistiek;

het liefst al ervaring als nieuwsredacteur;

interesse in grote recente nieuwsontwikkelingen;

aantoonbare affiniteit met nieuws in brede zin.

Dit moet je weten over NU.nl

NU.nl is met acht miljoen maandelijkse gebruikers de grootste nieuwssite van Nederland. We zijn altijd in beweging en de ontwikkelingen gaan lekker snel. De sfeer is informeel. Iedereen wordt aangemoedigd zich uit te spreken en mee te denken.

Word jij binnenkort onze nieuwe collega? Solliciteer dan vóór 10 oktober met je cv en een korte motivatie. Eerst nog wat meer weten? Jacomine de Visser, team lead recruitment, beantwoordt je vragen graag via jacomine.devisser@dpgmedia.nl. Solliciteren kan via deze link.