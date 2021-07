NU.nl zoekt een eindredacteur tekst voor minimaal vier dagen per week.

NU.nl wil niet alleen de snelste brenger van het laatste nieuws zijn, maar ook de zorgvuldigste. Als eindredacteur lees je onze artikelen voor en na publicatie om eventuele typ- en taalfouten te corrigeren en optimaliseer je de opbouw van zinnen en alinea's. Het gaat niet alleen om het redigeren van nieuwsberichten, maar ook om liveblogs, achtergrondverhalen, interviews en videoteksten.

Wij willen met laagdrempelige teksten een zo breed mogelijk publiek bedienen en daar draag jij nadrukkelijk aan bij. Jouw ogen gaan dagelijks langs tientallen artikelen over zeer uiteenlopende onderwerpen. NU.nl staat nooit stil, dus je hebt er geen moeite mee om regelmatig 's avonds en in het weekend te werken.

Je bent verantwoordelijk voor de tekstuele eindredactie op alle rubrieken en valt onder de chef eindredactie. Je schakelt veel met de redacteuren, coördinatoren en samenstellers die in de eerste plaats verantwoordelijk zijn voor de inhoud.

We zoeken iemand die…



Uiterst taalvaardig is

Razendsnel en onder tijdsdruk kan werken

Gestructureerd, stressbestendig, zorgvuldig en flexibel is

Uitstekend aantrekkelijke nieuwskoppen en intro's kan maken

Communicatief sterk en een teamspeler is; graag fungeert als vraagbaak bij taalkwesties

Zich conformeert aan onze neutrale toon en feitelijke journalistiek

Je hebt…

Minimaal hbo-denk- en -werkniveau; bij voorkeur een afgeronde studie journalistiek en/of Nederlands

Ervaring met tekstuele eindredactie

Aantoonbare affiniteit met nieuws in brede zin

Kennis van de (online) mediawereld

Wij bieden…

Een uitdagende functie voor minimaal vier dagen per week bij de grootste nieuwssite van Nederland

Een salaris ingeschaald volgens de cao

Keuzebudget van 12 procent (waarvan 8 procent vakantiegeld)

Onregelmatigheidstoeslag in geval van wisselende werktijden waaronder 's avonds en in het weekend

Een laptop en telefoon in bruikleen

Gezellige en bevlogen collega's die in een informele sfeer samenwerken in Hoofddorp en soms vanuit huis

NU.nl is onderdeel van DPG Media en als het grootste mediabedrijf van Nederland staan we open voor al het talent in de maatschappij. Wij roepen kandidaten met een diverse achtergrond in de breedste zin van het woord er dan ook toe op om te solliciteren op deze functie. Juist door de verschillen tussen collega's ontstaan verrassende inzichten en innovatieve oplossingen. En dat past dan weer heel erg goed bij ons als organisatie. We zijn benieuwd wie jij bent en welke kwaliteiten en ervaring jij meebrengt.

Solliciteren, en dan?

Heb je direct zin om aan de slag te gaan als eindredacteur bij NU.nl? Solliciteer dan via deze link uiterlijk 19 augustus met je cv en een korte motivatie. Je krijgt na de sluitingsdatum van de vacature altijd een reactie. Zit je bij de eerste selectie, dan zullen we telefonisch contact met je opnemen om een afspraak in te plannen. Eerst nog wat meer weten? Jacomine de Visser beantwoordt je vragen graag via jacomine.devisser@dpgmedia.nl.