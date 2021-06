Heb jij een uitstekende schrijfvaardigheid en wil je altijd als eerste op de hoogte zijn van het laatste sportnieuws? Weet jij welke atleten naar de Olympische Spelen gaan en lepel jij de selectie van de Oranjevrouwen zo op? Dan komt dat heel goed van pas in deze functie.

Wat ga je doen?

Je werkt grotendeels vanaf de redactie, maar zal zo nu en dan ook sportevenementen en persmomenten voor ons bezoeken. Op de redactie in Hoofddorp doe je in onze liveblogs verslag van alle belangrijke sportwedstrijden en schrijf je nieuwsberichten en achtergrondstukken. Ook pak je regelmatig de telefoon om zelf nieuws en verhalen te maken. Het is belangrijk dat je ook affiniteit hebt met video en sociale media, al bestaat jouw werk hoofdzakelijk uit schrijven. Je werkt vaak als er (live) sport is, dus ook 's avonds en in het weekend.

Wat neem jij mee?

Het is belangrijk dat je snel en secuur kan werken en je prettig voelt bij de 'constante' deadline van NU.nl. Ervaring met online sportjournalistiek is een pre. Je bent goed in het laagdrempelig opschrijven én uitleggen van nieuws en bent meer dan alleen een voetbalkenner.

NU.nl is onderdeel van DPG media en als het grootste mediabedrijf van Nederland staan we open voor al het talent in de maatschappij. Wij roepen kandidaten met een diverse achtergrond in de breedste zin van het woord dan ook op om te solliciteren op deze functie. Juist door de verschillen tussen collega's ontstaan verrassende inzichten en innovatieve oplossingen. En dat past dan weer heel erg goed bij ons als organisatie. We zijn benieuwd wie jij bent en welke kwaliteiten en ervaring jij meebrengt.



Wat bieden wij?

Onze sportredactie bestaat uit liefhebbers die net zo bevlogen zijn als jij. Momenteel werken we vanwege het coronavirus deels vanuit huis, maar in principe is de redactie in Hoofddorp (naast het treinstation) onze basis. Je krijgt een contract voor 38 uur per week en wordt ingeschaald volgens de cao. Je krijgt een laptop in bruikleen en een telefoon- en reiskostenvergoeding. Ook ontvang je afhankelijk van je rooster onregelmatigheidstoeslag.

Dit moet je weten over NU.nl

NU.nl is met zeven miljoen maandelijkse gebruikers de grootste nieuwssite van Nederland. We zijn altijd in beweging en de ontwikkelingen gaan lekker snel. Je krijgt dus genoeg kansen om jezelf te ontwikkelen en samen met andere collega's bij te dragen aan nieuwe projecten.

We werken op een open vloer waar veel contact tussen diverse redacties is en samenwerken wordt gestimuleerd. De sfeer is informeel. Iedereen wordt aangemoedigd zich uit te spreken en mee te denken.

Solliciteren, en dan?

Heb je direct zin om aan de slag te gaan als sportredacteur? Solliciteer dan uiterlijk 23 juni via deze pagina met je cv en een motivatie. Je krijgt binnen twee weken na ontvangst van je sollicitatie een reactie. Zit je bij de eerste selectie, dan zullen we telefonisch contact met je opnemen om een afspraak in te plannen.

Eerst nog wat meer weten? Jacomine beantwoordt graag je vragen. Stuur een mail naar jacomine.devisser@dpgmedia.nl of een appje naar 06-29 44 13 16.