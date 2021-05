Je volgt op Instagram BN'ers als André Hazes en gravin Eloise, maar mist ook niets van Meghan Markle en Boef. Want wat de sterren meemaken, wil je als eerste weten en je stuurt dit het liefst ook meteen door naar je vrienden. Herken jij je hierin? Dan is werken op de entertainmentredactie van NU.nl iets voor jou!

Wat ga je doen?

Je schrijft met je entertainmentcollega's artikelen voor de katernen Media en Cultuur en Achterklap. Dit nieuws zoek je bij persbureaus, online en op sociale media. Ook kijk je televisieprogramma's als RTL Boulevard, Beau en De Vooravond.

Je spreekt bekende Nederlanders en verwerkt dit in nieuwsberichten, maar je schrijft ook relevante verhalen die het nieuws uitleggen, profielen en andere creatieve stukken over bekende mensen of trends in de entertainmentwereld.

We werken met een wisselend rooster en momenteel grotendeels vanuit huis, maar het zou voor jou logistiek gezien geen probleem moeten zijn om vanuit Hoofddorp te werken. Ook heb je geen moeite met werken in de weekenden en op feestdagen.

Wat neem je mee?

Naast natuurlijk interesse in films, series en media, vind je het ook leuk om boeken te lezen of naar muziek te luisteren. Foutloos Nederlands is voor jou vanzelfsprekend en ook Engels beheers je goed. Je hebt ervaring in het schrijven van nieuwsberichten.

Uiteraard ben je ook altijd op de hoogte van het laatste nieuws, omdat je dit via NU.nl en andere kanalen volgt.

Wat bieden wij?

Minimaal zestien uur per week werken, waarvan één dag in het weekend;

Ambitieuze en gezellige collega's;

Een laptop om op te werken;

Ruimte voor eigen inbreng en creativiteit.

Waarom bij NU.nl?

Bij NU.nl is volop ruimte voor groei. We verwachten dat je al wat artikelen hebt geschreven, maar je krijgt zeker de mogelijkheid om jezelf hierin verder te ontwikkelen.

We vinden het tof om nieuwe dingen te proberen, op onze bek te gaan en het vervolgens goed aan te pakken. Je krijgt bij ons de mogelijkheid van je ideeën werkelijkheid te maken en met een miljoenenpubliek te delen.

NU.nl is onderdeel van DPG Media, en als hét grootste mediabedrijf van Nederland staan we open voor alle talent in de maatschappij. Wij roepen kandidaten met een diverse achtergrond in de breedste zin van het woord dan ook op om te solliciteren op deze functie. Juist door de verschillen tussen collega’s ontstaan verrassende inzichten en innovatieve oplossingen. En dat past dan weer heel erg goed bij ons als organisatie. We zijn benieuwd wie jij bent en welke kwaliteiten en ervaring jij meebrengt.

Word jij binnenkort onze nieuwe collega?

Denk je nou: ja, ik ben de nieuwe redacteur van NU.nl die over de Oscars, het Songfestival en de headliners van Nederlandse festivals gaat schrijven? Solliciteer dan via deze link vóór dinsdag 1 juni.