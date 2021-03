NU.nl is op zoek naar freelance techredacteuren voor nieuwsdiensten in het weekend en op maandagen.

Heb jij een uitstekende schrijfvaardigheid en wil je altijd als eerste op de hoogte zijn van het laatste nieuws op het gebied van privacy, data en technologie? Heb jij een afgeronde opleiding Journalistiek? Dan horen we graag van je.

Het is belangrijk dat je snel en secuur kan werken en niet bang bent voor de 'constante' deadline van de grootste nieuwssite van Nederland. Ervaring met techjournalistiek is een pré; je weet ingewikkelde materie om te zetten naar normalemensentaal, weet het verschil tussen een ddos-aanval en een phishingmail en kijkt altijd kritisch naar je bronnen.

Tijdens je diensten schrijf je in eerste instantie vooral (korte) nieuwsberichten voor NU.nl. Vaak laat de tijd het echter ook toe om te werken aan uitgebreidere achtergrond- of uitlegverhalen.

Het gaat om gemiddeld acht tot zestien uur per week, waarbij je de ene week op maandag werkt met je collega's van de techredactie en de andere week een weekenddienst draait in je eentje. Daarnaast zullen we je zo nu en dan vragen om in te vallen voor een collega.

Dit moet je weten over NU.nl

NU.nl is met acht miljoen maandelijkse gebruikers de grootste nieuwssite van Nederland. We zijn altijd in beweging en de ontwikkelingen gaan lekker snel. Je krijgt dus genoeg kansen om jezelf te ontwikkelen en samen met andere collega's bij te dragen aan nieuwe projecten.

We werken op een open vloer waar veel contact tussen diverse redacties is en samenwerken wordt gestimuleerd. De sfeer is informeel. Iedereen wordt aangemoedigd zich uit te spreken en mee te denken. Momenteel werkt de hele redactie van NU.nl vanuit huis.

Interesse?

Stuur uiterlijk vrijdag 12 maart je motivatie en cv naar chef economie en tech Thomas Moerman van NU.nl: thomas@nu.nl o.v.v. Freelancer techredactie.