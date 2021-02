Ben jij dagelijks bezig met het laatste nieuws en beschik je over het talent om moeilijke verhalen in één beeld te vatten? Dan is NU.nl op zoek naar jou.

Wat ga je doen?

NU.nl is niet alleen de plek waar heel Nederland ziet wát er speelt, maar ook de plek waar ze leren waarom het speelt. Feitelijk, overzichtelijk, open en snel.

Als journalistiek illustrator zorg jij er dagelijks voor dat mensen het nieuws beter begrijpen, door sterke afbeeldingen te ontwerpen die in één oogopslag een nieuwsverhaal inzichtelijk maken. Bijvoorbeeld hoe het Amerikaanse kiesstelsel werkt, waarom de Britse variant van het coronavirus gevaarlijker is of wat het probleem met stikstof is.

Jouw werk zie je terug in artikelen op NU.nl, maar ook als losse artikelen op de site en op onze socialemediakanalen.

Daarnaast ben je ook het aanspreekpunt van de redactie voor alles op het gebied van grafieken en tabellen. Je bent dus niet bang voor cijfers en krijgt jeuk van mensen die niet weten wat het verschil is tussen procenten en procentpunten.

Wat bieden wij?

Een uitdagende baan waarin je door contact met collega's van andere redacties veel kunt leren en anderen op hun beurt ook van jou. Je werkt op een ambitieuze redactie waar hard wordt gewerkt, maar een goede sfeer ook belangrijk is.

De functie valt in schaal 5 van de cao DJ en is voor 38 uur per week. Een laptop of MacBook en treinabonnement of reisvergoeding krijg je uiteraard van ons. De redactie van NU.nl werkt in Hoofddorp, in een kantoorpand pal naast het station. Soms zul je ook in de avond of in het weekend werken. We zoeken iemand per 1 maart 2021.

Dit moet je weten over NU.nl

NU.nl is met acht miljoen maandelijkse gebruikers de grootste nieuwssite van Nederland. We zijn altijd in beweging en de ontwikkelingen gaan lekker snel. Je krijgt dus genoeg kansen om jezelf te ontwikkelen en samen met andere collega's bij te dragen aan nieuwe projecten.

Er is veel contact tussen diverse redacties en samenwerken wordt gestimuleerd. De sfeer is informeel. Iedereen wordt aangemoedigd zich uit te spreken en mee te denken.

Wie zoeken wij?

Een enthousiaste designer met journalistieke affiniteit, die vol energie zit en niet bang is voor cijfers en grafieken.

We zoeken iemand die een paar jaar in de journalistiek heeft gewerkt en een journalistieke opleiding op minimaal hbo-niveau heeft afgerond. Journalistieke ervaring is een vereiste.

Interesse?

Ben je geïnteresseerd in deze functie? Reageer dan uiterlijk 12 februari 2021 via de sollicitatiebutton op deze pagina. Heb je nog vragen? Mail die dan naar redactiechef Lindsay Mossink (lindsay@nu.nl).