Verslind jij dagelijks het nieuws online, op tv en in de krant, ben je altijd op zoek naar meer uitleg bij het nieuws en vind je het heerlijk om te monteren? Dan is de videoredactie van de grootste nieuwssite van Nederland op zoek naar jou!

Wat ga je doen?

De uitlegvideoredacteur maakt dagelijks een video waarin uitleg of context bij het nieuws wordt gegeven, zodat de bezoekers van NU.nl het nieuws nog beter begrijpen. Je pitcht elke werkdag ideeën voor deze video's in de ochtendvergadering met collega's en gebruikt de ochtend om het idee te produceren, door bijvoorbeeld sprekers te regelen en beelden te zoeken.

Tijdens het werk spar je met je coördinator en chef over de inhoud, bronnen en mogelijke voice-overteksten. De middag gebruik je voor de online interviews en de uiteindelijke montage, zodat de video aan het einde van de dag online kan. Je hebt de productie dus van begin tot eind in eigen hand.

Wat neem je mee?

Je hebt een natuurlijke brede kennis en interesse en moet goed en snel kunnen monteren (kennis van Premiere Pro is een pré). Foutloos Nederlands is voor jou vanzelfsprekend en ook Engels beheers je goed. Je bent niet verlegen en vindt het niet erg om af en toe zelf in beeld te komen om vragen te stellen. Uiteraard ben je ook altijd op de hoogte van het laatste nieuws doordat je dit via NU.nl en andere kanalen volgt.

Wat bieden wij?

Een fulltime jaarcontract per 1 februari 2021.

Een collegiale en ambitieuze redactie die groeit en streeft naar wereldheerschappij

Een laptop om op te werken

Een smartphone

Reiskostenvergoeding

Een werkplek op vijf minuten lopen van het station in Hoofddorp, maar er is ook voldoende mogelijkheid om je auto te parkeren

Waarom bij NU.nl?

Bij NU.nl is volop ruimte voor groei. We verwachten dat je weet wat het laatste nieuws in binnen- en buitenland is en dat je snel kan monteren, maar je krijgt zeker de mogelijkheid om jezelf hierin verder te ontwikkelen. We vinden het tof om nieuwe dingen te proberen, op onze bek te gaan en het vervolgens goed aan te pakken. Je krijgt bij ons de mogelijkheid je ideeën werkelijkheid te maken en met een miljoenenpubliek te delen.

Denk je nu: ja, ik ben de nieuwe uitlegvideoredacteur van NU.nl, deel dan vóór woensdag 6 januari via dit formulier je cv en motivatie.

Nog vragen? Mail die dan naar redactiechef Laura Cuppen via laura@nu.nl, met als onderwerp 'Vacature uitlegvideoredacteur'.