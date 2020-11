Ben jij een nachtmens? Dat komt goed uit, want we zijn ter versterking van de Algemeen-redactie (binnenland, buitenland en politiek) per direct op zoek naar meerdere flexibele nachtredacteuren (freelance).

Wat ga je doen?



Als nachtredacteur werk je gemiddeld twee nachten per week vanuit huis. Je houdt NU.nl actueel, zorgt voor aanvulling en verrijking van de berichten en houdt alle nieuwsbronnen nauwlettend in de gaten.



Je kan razendsnel publiceren, nieuwskeuzes maken en artikelen van duiding voorzien.

Je bent in staat om voor een breed publiek te schrijven; neutraal, snel, bondig en laagdrempelig.

Naast de nachtdiensten ben je een aantal dagen per maand beschikbaar voor ochtend-, dag- en/of avonddiensten.

We zoeken kandidaten met...

... een journalistieke opleiding (of journalistieke ervaring) en een goede neus voor nieuws, die snel en accuraat werken en niet bang zijn voor de 'constante deadline' van NU.nl. Je hebt in ieder geval ervaring met het vinden en maken van nieuws en kent als geen ander de belangrijkste ontwikkelingen in grote recente nieuwsgebeurtenissen.

Je bent beschikbaar om in december op werkdagen ingewerkt te worden en kunt vanaf januari/februari gaan meedraaien in het nieuwsrooster.

De redactie van NU.nl bestaat uit een enthousiast team dat nauw samenwerkt om altijd de eerste te zijn met het laatste nieuws.



Interesse?

Ben je geïnteresseerd in deze functie? Stuur je cv en motivatie uiterlijk 25 november naar ons op. Wil je meer weten? Neem dan contact op met Lindsay Mossink via lindsay@nu.nl met als onderwerp 'vacature nachtredacteur'. Solliciteren kan via deze link.