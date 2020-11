Het klimaat is een belangrijk onderwerp voor NU.nl. De impact van klimaatverandering is niet iets abstracts, maar wordt steeds duidelijker voelbaar in onze samenleving: van de droogte tot de beleidsbesluiten in Den Haag en van het plastic dat je weggooit tot de bouw van kerncentrales en windmolens. Wij zoeken een ervaren journalist die impactvolle verhalen gaat maken over alles dat met het klimaat te maken heeft.

Wat ga je doen?

Als klimaatjournalist van NU.nl ben je verantwoordelijk voor de klimaatverslaggeving op het grootste nieuwsplatform van Nederland. Op regelmatige basis publiceer je nieuws dat niet bij andere media te vinden is. Je bent goed op de hoogte van de wetenschappelijke ontwikkelingen rondom het klimaat. Maar de verhalen die je maakt, staan dicht bij de lezer: welke directe invloed heeft klimaatverandering op hun dagelijks leven?

Wat bieden wij?

Een uitdagende baan met een gigantisch podium. Je werkt op een ambitieuze redactie waar hard wordt gewerkt, maar een goede sfeer ook belangrijk is. Er is veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling door middel van opleidingen en trainingen.

Daarnaast bieden wij jou:

● een prima salaris afhankelijk van kennis en ervaring;

● een veertigurige werkweek;

● 8 procent vakantiegeld en 4 procent persoonlijk budget, wat naar eigen inzicht kan worden besteed;

● 23 vakantiedagen;

● prima pensioenregeling.

Dit moet je weten over NU.nl

NU.nl is met ruim zeven miljoen maandelijkse gebruikers de grootste nieuwssite van Nederland. We zijn altijd in beweging en de ontwikkelingen gaan lekker snel. Er is veel contact tussen diverse redacties en samenwerken wordt gestimuleerd. De sfeer is informeel. Iedereen wordt aangemoedigd zich uit te spreken en mee te denken.

Wie zoeken wij?

Een ervaren journalist die weet hoe je nieuws maakt, een relevant netwerk meebrengt en met een positieve instelling anderen weet te enthousiasmeren voor de verhalen die op NU.nl verschijnen. Goede kennis van de wetenschap en ontwikkelingen rondom het klimaat is uiteraard een vereiste.

Interesse?

Ben je geïnteresseerd in deze functie? Stuur je cv en motivatie uiterlijk 16 november naar ons op. Wil je meer weten? Neem dan contact op met Thomas Moerman via thomas@nu.nl met als onderwerp 'vacature klimaatjournalist'. Solliciteren kan via deze link.