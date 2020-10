Kan jij geen dag zonder Instagram, zat jij als eerste van je vrienden op TikTok en ben jij altijd op de hoogte van het laatste nieuws? Dan is de socialemediaredactie van de grootste nieuwssite van Nederland op zoek naar jou!

Wat ga je doen?

Jij zorgt er samen met je collega's voor dat de mooie dingen die NU.nl maakt zo goed mogelijk verspreid worden via de sociale media die NU.nl gebruikt. Je verwerkt artikelen tot Facebook-posts en giet het laatste nieuws met behulp van beeldbanken en jouw creativiteit in Instagram-posts en -verhalen.

Je Instagram-posts maak je op in programma's als Premiere Pro en Photoshop. Bij brekend nieuws schakel je snel met je collega's om binnen no time een foutloze post op Facebook en Instagram te plaatsen.

Wat bieden wij?

Een uitdagende baan waarin je door contact met collega's van andere redacties veel kan leren. Je werkt op een ambitieuze en hardwerkende redactie, waar ook ruimte voor ontspanning is.

We organiseren het werk in diensten, die we tijdens de coronapandemie vanuit huis werken. Buiten corona werken we meestal op de redactie. Ons pand ligt pal naast station Hoofddorp.

Je werkt zo'n tien uur per week, maar het kan ook zomaar meer zijn als een vaste redacteur op vakantie gaat. De diensten zijn vooral in het weekend en in de avond. Je wordt ingehuurd als zzp'er en beloond met een marktconform tarief.

Thuis werk je op je eigen apparatuur, op kantoor heb je de mogelijkheid om op een MacBook te werken.

We werken je graag dit jaar nog in, zodat je in de loop van 2021 zelfstandig aan de slag kan.

Dit moet je weten over NU.nl

NU.nl is met zeven miljoen maandelijkse gebruikers de grootste nieuwssite van Nederland. We zijn altijd in beweging en de ontwikkelingen gaan lekker snel. Je krijgt dus genoeg kansen om jezelf te ontwikkelen en samen met andere collega's bij te dragen aan nieuwe projecten.

We werken op een open vloer waar veel contact tussen diverse redacties is en samenwerken wordt gestimuleerd. De sfeer is informeel. Iedereen wordt aangemoedigd zich uit te spreken en mee te denken.

Interesse?

Ben je geïnteresseerd in deze functie? Stuur je cv en motivatie uiterlijk 16 november 2020 naar laura@nu.nl. Graag met een duidelijke vermelding dat je solliciteert naar de freelance positie op de socialemediaredactie.