Heb je een neus voor online misstanden en verdiep je je graag in de laatste techtrends? Ben je een echte nieuwsjager? Dan hebben we per 1 september een mooie plek voor je op de techredactie van de grootste nieuwssite van Nederland.

Wat ga je doen?

Als techredacteur ben je een vaste kracht op de techredactie van NU.nl, die bestaat uit een coördinator, twee redacteuren en diverse freelancers. Je vindt eigen nieuws, schrijft dagelijks meerdere verhalen en gaat waar nodig op pad om verslag te doen. Belangrijke pijlers voor het techkatern van NU.nl zijn internetcultuur, privacy en natuurlijk het meest gebruikte apparaat in je leven: je telefoon.

Wie zoeken wij?

Een enthousiaste journalist die vol energie en creatieve ideeën zit en graag naar de telefoon grijpt. Je weet wat de laatste ontwikkelingen en trends op sociale media zijn, kent het internet als je broekzak en kan als geen ander uitleggen waarom je toch echt een wachtwoordmanager moet gebruiken.

Je vindt het leuk om aan de telefoon te hangen met grote en kleine techbedrijven en bent niet bang om diep in een groot datalek te duiken. We zoeken iemand die al enige journalistieke ervaring heeft en een journalistieke opleiding op minimaal hbo-niveau heeft afgerond.

Wat bieden wij?

Een uitdagende baan waarin je door contact met collega's veel kunt leren en anderen op hun beurt ook van jou. Je werkt op een ambitieuze redactie waar hard wordt gewerkt, maar een goede sfeer ook belangrijk is.

Het gaat om een juniorpositie in schaal 4 van de cao-DJ. We zoeken iemand voor veertig uur per week. Een laptop en treinabonnement of reisvergoeding krijg je uiteraard van ons. De redactie van NU.nl werkt in Hoofddorp in een kantoorpand pal naast het station. Je zult ook regelmatig in de avond of in het weekend werken. We zoeken iemand per 1 september 2020.

Dit moet je weten over NU.nl

NU.nl is met acht miljoen maandelijkse gebruikers de grootste nieuwssite van Nederland. We zijn altijd in beweging en de ontwikkelingen gaan lekker snel. Je krijgt dus genoeg kansen om jezelf te ontwikkelen en samen met andere collega's bij te dragen aan nieuwe projecten.

Er is veel contact tussen diverse redacties en samenwerken wordt gestimuleerd. De sfeer is informeel. Iedereen wordt aangemoedigd zich uit te spreken en mee te denken.

Interesse?

Ben je geïnteresseerd in deze functie? Stuur je cv en motivatie uiterlijk 12 augustus 2020 naar redactiechef Thomas Moerman via thomas@nu.nl, met als onderwerp 'vacature techredacteur'.