NU.nl zoekt per direct een fulltime politiek verslaggever (junior, 40 uur per week).

Wat ga je doen?



Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsstroom uit Den Haag. Samen met onze politiek verslaggevers Avinash Bhikhie en Edo van der Goot zorg je dat het laatste politieke nieuws als eerste op NU.nl verschijnt.



Je interviewt hoofdrolspelers, duidt het nieuws en verslaat debatten.



Je bent onderdeel van de redactie Algemeen, die verder bestaat uit meerdere samenstellers voorpagina, nieuwsredacteuren, binnenland- en rechtbankverslaggevers en een chef redactie.



Wie zoeken wij?



Je volgt het nieuws actief, zit vol energie, hebt kennis van en/of affiniteit met politiek. Je kunt inspelen op onverwachte nieuwsgebeurtenissen en vindt het niet erg om op atypische tijden te werken.



Bovendien ben je goed in staat politiek nieuws op een begrijpelijke manier te vertalen naar een groot publiek.



We zoeken iemand die een paar jaar in de journalistiek heeft gewerkt en een relevante opleiding op minimaal hbo-niveau heeft afgerond. Ervaring in Den Haag is een pré.



Je krijgt de ruimte te leren, als politiek verslaggever te groeien en je kan je optrekken aan je ervaren collega's.



Omdat de werktijden in Den Haag zich niet laten voorspellen, is ruime flexibiliteit noodzakelijk.



Wat bieden wij?



Een uitdagende baan waarin je door contact met collega's van andere redacties veel kunt leren en anderen op hun beurt ook van jou.

De functie is voor 40 uur per week. Schaalindeling op basis van ervaring. Een laptop, telefoon en treinabonnement of reisvergoeding krijg je van ons.



De redactie van NU.nl vind je in Hoofddorp in een kantoorpand pal naast het station. In Den Haag heeft NU.nl een eigen kantoortje waar je het grootste gedeelte van je tijd werkt. In ieder geval op de Kamerdagen dinsdag, woensdag en donderdag. We zoeken iemand per 1 augustus 2020, maar 1 september is ook bespreekbaar.



Dit moet je weten over NU.nl

NU.nl is met 8 miljoen maandelijkse gebruikers de grootste nieuwssite van Nederland. We zijn altijd in beweging en de ontwikkelingen gaan lekker snel. Je krijgt dus genoeg kansen om jezelf te ontwikkelen en samen met andere collega's bij te dragen aan nieuwe projecten.

De sfeer is informeel. Iedereen wordt aangemoedigd zich uit te spreken en mee te denken.



Interesse?

Ben je geïnteresseerd in deze functie? Stuur je cv en motivatie uiterlijk maandag 6 juli naar redactiechef Lindsay Mossink via lindsay@nu.nl, met als onderwerp 'vacature politiek verslaggever'.