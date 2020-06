Ben jij een startende online marketeer die affiniteit heeft met online sportspellen? Kom dan nu tijdens de zomer tijdelijk als ‘Marketeer online sportspellen’ werken bij NU.nl.

Wie zijn wij?

NU.nl is het grootste digitale nieuwsmerk van Nederland met dagelijks meer dan 2 miljoen unieke bezoekers. Maandelijks zijn er liefst 8 miljoen Nederlanders die NU.nl gebruiken. Op NU.nl vind je niet alleen nieuwsberichten, maar ook podcasts, vette video’s, de tv-gids en interviews met bekende Nederlanders. We hebben verhalen over alles wat je wil en moet weten.

Wat ga je bij ons doen?



Als Marketeer voor onze online sportspellen ga jij zorgen dat iedereen in Nederland mee wil spelen met onze games. Of dit nu gaat om het GP-spel, wielerspel of voetbalspel. Jij bent helemaal verantwoordelijk voor de marketing van deze spellen, op en buiten NU.nl, on- en offline. In het kort ga je dit doen:

Verantwoordelijk voor alle online sportspellen op NU.nl

Bedenken welke kanalen je in wilt zetten en wanneer

Briefen van alle benodigde content aan de designers

Coördineren van alle content: jij zorgt dat alle uitingen op het juiste moment live gaan, en ook weer offline gaan

Je houdt in de gaten hoeveel spelers er in de game zitten, welke kanalen goed presteren, en stuurt hier je marketingplannen op bij

Dit is wat we zoeken! Je bent of hebt..

beschikbaar vanaf 13/07/2020 - 04/09/2020



HBO/WO (nog studerend of recent afgestudeerd) met als studierichting: (sport)marketing of communicatie

sterke communicatieve vaardigheden in woord en geschrift

Sterke affiniteit en ervaring met sport en online sportspellen

ervaring met het Adobe pakket en/of het schrijven van teksten (pre, geen must)

Wat kunnen we jou bieden?

Mooie ervaring opdoen als marketeer bij een groot online merk

Impact maken met de grootste online sportspellen in Nederland

20 uur per week

Tijdens de maanden juli en augustus. Startdatum in overleg.

Ben jij onze kandidaat?

Ben je na het lezen van de vacature enthousiast geworden en wil je graag werken bij de grootste nieuwssite van Nederland? Stuur dan jouw CV en motivatie naar sanoma@youngcapital.nl. Dit betreft een functie op uitzendbasis.

Ons team hoopt je snel te kunnen ontmoeten!