NU.nl zoekt per direct een fulltime factchecker (junior, 40 uur per week).

Wat ga je doen?



In deze uitdagende tijden is het nóg belangrijker geworden dat onze bezoekers juiste informatie krijgen. Jij speelt daar een belangrijke rol in.



Je controleert samen met onze factchecker Shannon Bakker dagelijks beweringen op juistheid. Je bent onderdeel van de redactie Algemeen, die verder bestaat uit meerdere samenstellers voorpagina, nieuwsredacteuren, binnenland- en politiek verslaggevers en een chef redactie.



Je richt je voornamelijk op beweringen die rondgaan op bijvoorbeeld Facebook, Twitter en WhatsApp. Je raadpleegt de juiste bronnen en belt regelmatig met experts.



Je leest hier meer over wat je gaat doen



Wie zoeken wij?

Je vindt het belangrijk dat iedereen betrouwbare informatie krijgt en wil voorkomen dat nepnieuws in Nederland een kans krijgt.



Je volgt het nieuws actief, zit vol energie, pakt zonder twijfel de telefoon en bent onderzoekend ingesteld. Bovendien ben je goed in staat veel informatie in een goed en aantrekkelijk opgebouwd bericht te verwerken.



We zoeken iemand die een paar jaar in de journalistiek heeft gewerkt en een journalistieke opleiding op minimaal hbo-niveau heeft afgerond. Ervaring met factchecken, statistiek of wetenschapsjournalistiek is een pré.



Wat bieden wij?



Een uitdagende baan waarin je door contact met collega's van andere redacties veel kunt leren en anderen op hun beurt ook van jou.

De functie valt in schaal 4 van de cao DJ en is voor 40 uur per week. Een laptop en treinabonnement of reisvergoeding krijg je van ons. We werken op dit moment nog vanuit huis vanwege de coronamaatregelen, maar onze redactie vind je in Hoofddorp in een kantoorpand pal naast het station. We zoeken iemand per 1 augustus 2020.



Dit moet je weten over NU.nl

NU.nl is met acht miljoen maandelijkse gebruikers de grootste nieuwssite van Nederland. We zijn altijd in beweging en de ontwikkelingen gaan lekker snel. Je krijgt dus genoeg kansen om jezelf te ontwikkelen en samen met andere collega's bij te dragen aan nieuwe projecten.

De sfeer is informeel. Iedereen wordt aangemoedigd zich uit te spreken en mee te denken.



Interesse?

Ben je geïnteresseerd in deze functie? Stuur je cv en motivatie uiterlijk 1 juli 2020 naar redactiechef Lindsay Mossink via lindsay@nu.nl, met als onderwerp 'vacature factchecker'.