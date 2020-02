Jij zorgt ervoor dat we alle informatie rond grote onderwerpen zo verpakken dat het op Google gevonden wordt. Je tuigt (thema)pagina's op, vult ze zelf en denkt met andere redacteuren mee hoe zij hieraan kunnen bijdragen en hun verhalen beter vindbaar kunnen maken. Klinkt dat goed? Dan hebben we een vacature voor je.

Deze functie is voor vier dagen per week en wordt uitbetaald via uitzendbureau YoungCapital.

Wat ga je doen?

Je wordt allround SEO-redacteur. Je krijgt een centrale plek en werkt samen met alle deelredacties. Van Economie tot Sport en van Entertainment tot Tech. Je houdt in de gaten waar Nederland op zoekt of op gaat zoeken en anticipeert daarop.

Dat kan gaan over de Olympische Spelen, de laatste binnenlandse vermissingszaak, carnaval en de nieuwe EU-begroting. Je hebt dus niet één expertise, maar vindt alles interessant.

Wat neem je mee?

We zoeken een creatieve redacteur die initiatief neemt. Naast een brede interesse heb je ook kennis van of affiniteit met de redactionele kant van SEO. Je weet daar al wat van en/of bent bereid bij te leren. Uiteraard schrijf je foutloos Nederlands en heb je ervaring met het schrijven van (nieuws)berichten.

Daarnaast vind je het leuk om constant met collega's te overleggen en kun je mensen motiveren om mee te werken aan onderwerpen waar jij niet genoeg van afweet.

Wat bieden wij?

Vier dagen per week werk.

Een werkplek op vijf minuten lopen van het station in Hoofddorp en ruimte om je auto te parkeren.

Apparatuur om op te werken.

Ambitieuze en gezellige collega's.

Dit moet je weten over NU.nl

NU.nl is met acht miljoen maandelijkse gebruikers de grootste nieuwssite van Nederland. We zijn altijd in beweging en de ontwikkelingen gaan lekker snel. Je krijgt dus genoeg kansen om jezelf te ontwikkelen en samen met andere collega's bij te dragen aan nieuwe projecten.

We werken op een open vloer waar veel contact tussen diverse redacties is en samenwerken wordt gestimuleerd. De sfeer is informeel. Iedereen wordt aangemoedigd zich uit te spreken en mee te denken.

Interesse in deze functie? Stuur dan jouw cv en motivatie uiterlijk 20 maart naar sanoma@youngcapital.nl.