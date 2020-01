Wil jij leren van journalisten bij de grootste nieuwssite van Nederland, eigen nieuws maken en meelopen op verschillende redacties? We hebben bij NU.nl regelmatig stageplekken beschikbaar.

Je kunt bij NU.nl stage lopen op in ieder geval de redacties Binnenland/Buitenland, Economie, Sport, Tech, Entertainment, Video en Social.

Wat mag je verwachten?

We werken al onze stagiairs uitgebreid in en begeleiden je bij het opdoen van kennis over de (online) journalistiek en de 'constante deadline' van NU.nl.

Je krijgt voldoende kans om je te ontwikkelen en ervaring op te doen. Zo kun je bijvoorbeeld een dag op pad met een camjo, een bezoek brengen aan de rechtbank, interviewen, meelopen in politiek Den Haag of de opname van een podcast bijwonen.

Verschillende oud-stagiairs werken nog op de redactie. Zo zijn onder anderen een redacteur Economie, verslaggever Entertainment en onze adjunct-hoofdredacteur ooit bij ons begonnen als stagiair.

Wat zoeken wij?

We zijn altijd op zoek naar gemotiveerde studenten met sterke communicatieve vaardigheden (zowel Nederlands als Engels), die affiniteit hebben met nieuws en goed op de hoogte zijn van de laatste nieuwswaardige ontwikkelingen. Je schrijft makkelijk, zit boordevol ideeën en bent niet bang snel de telefoon op te pakken. En je volgt natuurlijk een relevante opleiding.

Heb jij interesse in een stage bij NU.nl? Mail dan jouw motivatie naar stage@nu.nl. Je kunt een voorkeur voor een redactie of meerdere redacties opgeven. Vervolgens zal worden gekeken waar ruimte is en wat het best bij jou past. Tot snel!

NU.nl hanteert een standaard stagevergoeding van 350 euro per maand en eventueel reiskostenvergoeding als je niet in het bezit bent van een ov-studentenkaart.