Kan jij geen dag zonder het nieuws te checken? En weet jij online de tofste video's te vinden? Dan hebben we een mooie plek op de videoredactie van NU.nl voor jou.

Wat ga je doen?

Jij hebt straks de dagelijkse leiding over de videoredactie van NU.nl. Je bekijkt alle nieuwsvideo's die worden gemaakt en bespreekt met redacteuren of de montage, teksten, kop en thumbnail nog beter kunnen. Daarnaast monteer je ook af en toe zelf video's als dat nodig is.

Je overlegt met je collega's in welke vorm nieuwsonderwerpen worden uitgelegd. Dat kan in een animatie, met een langere video waarin een NU.nl-redacteur een onderwerp uitlegt of in een andere originele vorm zijn.

Je vergadert in de ochtend met collega's van andere redacties over de nieuwskeuzes die worden gemaakt, je houdt de nieuwsagenda in de gaten en organiseert het rooster.

Wie zoeken wij?

Bij jou is het glas altijd halfvol en je denkt in oplossingen. Je vindt het leuk om anderen enthousiast te krijgen, maar geeft ook duidelijke grenzen aan.

Bij belangrijk nieuws gaat jouw hart sneller kloppen. Je bent niet bang om alles uit je handen te laten vallen en in spoedberaad te gaan met je collega's over de vorm en insteek die we voor video kiezen.

Verder heb je ervaring met het vinden en monteren van nieuwsvideo's en weet je waar en hoe je snel aan nieuwsvideo's komt bij groot nieuws. We zoeken iemand die bij voorkeur meerdere jaren in de journalistiek heeft gewerkt en een opleiding heeft van minimaal hbo-niveau. Voldoe jij niet aan die eisen, maar ben je toch perfect voor deze baan? Overtuig me dan in jouw motivatie.

Wat bieden wij?

Een uitdagende baan waarin je door contact met collega's van andere redacties veel kan leren. Je werkt straks bij een ambitieuze en hardwerkende redactie, waar ook ruimte is voor ontspanning.

We organiseren eens in de twee maanden een borrel (met bier, wijn, sapjes en frisdrank) en plannen ook daaromheen vaak andere uitjes. Soms in teamverband, soms gewoon met losse groepjes collega's.

Als coördinator van de videoredactie rapporteer je aan (en werk je nauw samen met) de chef video, entertainment en social. De functie valt in schaal 6 van de cao DJ en is voor veertig uur per week.

De redactie in Hoofddorp ligt pal naast het station. Verder kun je in het gebouw sporten, heb je elk jaar kans op winstdeling en krijg je een MacBook Pro en eventueel een telefoon om op te werken.

Dit moet je weten over NU.nl

NU.nl is met acht miljoen maandelijkse gebruikers de grootste nieuwssite van Nederland. We zijn altijd in beweging en dat gaat lekker snel. Je krijgt dus genoeg kansen om jezelf te ontwikkelen en samen met andere collega's bij te dragen aan nieuwe projecten.

We werken op een open vloer waar veel contact is tussen diverse redacties en samenwerken wordt gestimuleerd. De sfeer is informeel. Iedereen wordt aangemoedigd zich uit te spreken en mee te denken.

Interesse?

Ben je geïnteresseerd in deze functie? Stuur je cv en motivatie uiterlijk 23 januari naar chef redactie Laura Cuppen (Laura@nu.nl) met als onderwerp 'Vacature coördinator video'.