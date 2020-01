Ben jij ervaren in eCommerce? En vind je het niet erg om je handen uit de mouwen te steken en ga jij flexibel om met veranderingen? Maar ben je vooral ook iemand die er altijd voor blijft gaan? Dan ben jij de content specialist die we zoeken!

Zoeken we jou?

De afdeling

NU.nl is het grootste digitale nieuwsmerk van Nederland met dagelijks meer dan 7 miljoen bezoekers. Op NU.nl vind je niet alleen nieuwsberichten, maar ook podcasts, vette video’s, de tv-gids en interviews met bekende Nederlanders. We hebben verhalen over alles wat je wil en moet weten. Naast het dagelijkse nieuws bieden wij de gebruiker meer; tickets voor de leukste evenementen en verrassende producten.

De functie

Binnen het commerciële team van NU.nl houdt jij je bezig met directe verkoop aan onze gebruikers. We focussen ons voornamelijk op tickets. Tickets voor een dagje weg, avondje uit, festivals, sportwedstrijden, seminars en trainingen. Jij bent verantwoordelijk voor het correct plaatsen op NU.nl van het ticketaanbod. Je maakt productpagina’s volledig op; je schrijft wervende productteksten, maakt producties aan bij ticketproviders, voorziet in Magento de productpagina’s van afbeeldingen en video’s. Daarnaast draag jij zorg voor de rapportage van verkopen. Samen met de Online Shopmanager bepaal je de planning van artikelen op de voorpagina van NU.nl.

Sanoma - NU.nl biedt

Sanoma biedt je een werkomgeving waar je het beste uit jezelf kunt halen. Je werkt volgens het Sanoma Connected principe: plaats en tijd onafhankelijk werken op basis van goede afspraken, vertrouwen en verantwoordelijkheid. Je werkt resultaatgericht binnen een flexibele werkomgeving waar samenwerken voorop staat.

Het profiel

1 tot 3 jaar werkervaring in een eCommerce omgeving

Schrijven gaat je gemakkelijk af

Je bent punctueel en zorgvuldig

Ervaring met Magento is een pre

Minimaal HBO werk- en denkniveau

Commercieel gedreven

Teamplayer met overtuigingskracht en doorzettingsvermogen;

Ondernemende geest met bovenmatig proactieve houding.

Interesse?

Ben je geïnteresseerd in deze functie? Dan zien we jouw CV en motivatie graag tegemoet. Mail naar hendrik.jan.staal@sanoma.com.

Over Sanoma

Sanoma Media Netherlands heeft het breedste, meest gevarieerde en toonaangevende portfolio van Nederland. Met sterke merken binnen tijdschriften, websites, video apps, evenementen, content marketing en e-commerce is Sanoma een toonaangevend mediabedrijf. Het portfolio bestaat uit meer dan 30 uiteenlopende A-merken, waaronder AutoWeek, Donald Duck, Flow, Libelle, Margriet, NU.nl, Scoupy, Libelle Zomerweek, VIVA400, vtwonen en Veronica Magazine.

Soort dienstverband: Fulltime, Onbepaalde tijd