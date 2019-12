Heb je een scherpe journalistieke blik en ben je een onuitputtelijke bron van creativiteit? Maak jij de beste koppen van Nederland? Goed nieuws: de grootste Nederlandse nieuwssite is op zoek naar jou.

Wat ga je doen?

NU.nl heeft dagelijks een (of twee) specials onderaan de voorpagina staan; katernen die minder dicht op de actualiteit zitten en dichter bij de lezer staan of achtergronden bieden bij het nieuws. Momenteel zijn er elf van dit soort specials: Uit, Gezondheid, Vakantie, Wonen, Eten en Drinken, Wetenschap, Geld, Werk, Ondernemen, Klimaat, Auto en Wetenschap.

Als specialsredacteur ben je verantwoordelijk voor de invulling en planning van ongeveer de helft van deze katernen. Je zet verhalen uit bij freelancers, denkt mee over nieuwe verhaalideeën en geeft feedback. Daarnaast draag je zelf ook bij met een paar artikelen per week.

Wie zoeken wij?

Een enthousiaste, sociale collega met een scherpe journalistieke blik, een brede interesse en een vlotte pen. Je ziet overal mogelijkheden, denkt graag mee over hoe een verhaal beter kan en weet hoe je mensen een verhaal in sleurt met een fantastische kop. Je denkt vooruit en wordt vrolijk van een goed geordende agenda.

We zoeken een collega die bij voorkeur een paar jaar in de journalistiek heeft gewerkt en een journalistieke opleiding op minimaal hbo-niveau heeft afgerond. Voldoe jij niet aan die eisen maar ben je toch perfect voor deze baan? Overtuig me dan vooral in je mail.

Wat bieden wij?

Een creatieve baan op een ambitieuze redactie. We leren graag van onze collega's en staan open voor nieuwe dingen.

De functie valt in schaal 5 van de cao DJ en is voor 40 uur in de week. Een laptop en treinabonnement of reisvergoeding krijg je uiteraard van ons. De redactie van NU.nl werkt in Hoofddorp in een pand pal naast het station.

Dit moet je weten over NU.nl

NU.nl is met acht miljoen maandelijkse gebruikers de grootste nieuwssite van Nederland. We zijn altijd in beweging en de ontwikkelingen gaan lekker snel. De sfeer is informeel en eigen initiatief wordt zeer gewaardeerd; heb je een briljant idee? Voer het uit!

Interesse?

Ben jij de nieuwe collega die we zoeken? Stuur je cv en motivatie uiterlijk 22 december naar redactiechef Thomas Moerman (thomas@nu.nl), met als onderwerp 'vacature specialsredacteur'