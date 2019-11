Ben jij een enthousiaste, gemotiveerde student(e), die op zoek is naar een leerzame marketingstage bij het grootste digitale nieuwsmerk van Nederland? Top! Want dan maak jij kans om dé nieuwe marketing stagiair(e) te worden bij NU.nl.

Wie zijn wij?

NU.nl is het grootste digitale nieuwsmerk van Nederland, met dagelijks meer dan 7 miljoen bezoekers. Op NU.nl vind je niet alleen nieuwsberichten, maar ook podcasts, vette video’s, de tv-gids en interviews met bekende Nederlanders. We hebben verhalen over alles wat je wil en moet weten.

Wat ga je bij ons doen?



Moet je koffie halen? Je stage bij NU.nl bestaat uit veel meer dan alleen maar koffie halen – al zijn we daar natuurlijk niet vies van! Het informele team waarin je komt te werken is verantwoordelijk voor alle marketingactiviteiten van NU.nl. In het kort zijn dit je taken:

Het opzetten van marketingcampagnes voor bijvoorbeeld NUfestival, NUsport en NUjunior. Denk aan: het ontwerpen van creatives in samenwerking met designers, het schrijven van teksten en het samenstellen van nieuwsbrieven.

Het organiseren van marketingactiviteiten en events

Het creëren van content voor nieuwe samenwerkingen en producten.

Het versterken van de betrokkenheid van de gebruikers met NU.nl door bijvoorbeeld gebruikersonderzoeken op te zetten.

Dit is wat we zoeken! Je bent of hebt..

beschikbaar vanaf februari 2020 en voor een periode van minimaal vijf maanden.

HBO/WO student met als studierichting: marketing, journalistiek of commercie.

sterke communicatieve vaardigheden. Zowel Nederlands als Engels.

ervaring met het Adobe pakket en/of het schrijven van teksten (pre, geen must).

Vijf redenen om bij ons stage te komen lopen

Een plek waar je veel kunt leren, waar veel ruimte is voor eigen initiatief en waar je veel verantwoordelijkheid hebt. Een goede stagevergoeding en indien nodig, ook reiskostenvergoeding. Je komt te werken in een gezellig team van ambitieuze, behulpzame en enthousiaste collega’s met wie je regelmatig een potje tafelvoetbal of tafeltennis speelt. Goede begeleiding. We laten je echt niet aan je lot over! Contact met verschillende takken van de organisatie (redactie, productmanagement, development, sales, design, en nog veel meer!)

Ben jij onze kandidaat?

Ben je na het lezen van de vacature enthousiast geworden en wil je graag werken bij de grootste nieuwssite van Nederland? Stuur dan jouw CV en motivatie gericht aan Ruben van Noorloos, Marketing Manager NU.nl, naar: ruben.vannoorloos@nu.nl.

Ons team hoopt je snel te kunnen ontmoeten!