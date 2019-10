Komen vrienden met vragen over de loonkloof of het basisinkomen altijd naar jou? Heb je een neus voor nieuws en vlotte pen? Dan hebben we een mooie plek voor je op de economieredactie van de grootste nieuwssite van Nederland.

Wat ga je doen?

Als economieredacteur ben je een vaste kracht op de economieredactie van NU.nl, die verder bestaat uit een coördinator, twee junior redacteuren en diverse freelancers. Je vindt eigen nieuws, schrijft dagelijks meerdere verhalen en gaat op pad om verslag te doen.

Wie zoeken wij?

Een enthousiaste journalist die vol energie zit en graag naar de telefoon grijpt. Je vindt het leuk om aan de telefoon te hangen met ondernemers en directeuren en schrikt niet terug voor kwartaalcijfers en jaarrekeningen.

We zoeken iemand die bij voorkeur een paar jaar in de journalistiek heeft gewerkt en een opleiding op minimaal hbo-niveau heeft afgerond. Voldoe jij niet aan die eisen, maar ben je toch perfect voor deze baan? Overtuig me dan in jouw motivatie.

Wat bieden wij?

Een uitdagende baan waarin je door contact met collega's van andere redacties veel kunt leren en anderen op hun beurt ook van jou. Je werkt op een ambitieuze redactie die het ook belangrijk vindt dat er tijd is voor ontspanning.

De functie valt in schaal 5 van de cao DJ en is voor 40 uur per week. Een laptop en treinabonnement of reisvergoeding krijg je uiteraard van ons. De redactie van NU.nl werkt in Hoofddorp in een kantoorpand pal naast het station. Soms zul je ook in de avond of in het weekend werken.

Dit moet je weten over NU.nl

NU.nl is met acht miljoen maandelijkse gebruikers de grootste nieuwssite van Nederland. We zijn altijd in beweging en de ontwikkelingen gaan lekker snel. Je krijgt dus genoeg kansen om jezelf te ontwikkelen en samen met andere collega's bij te dragen aan nieuwe projecten.

We werken op een open vloer waar veel contact tussen diverse redacties is en samenwerken wordt gestimuleerd. De sfeer is informeel. Iedereen wordt aangemoedigd zich uit te spreken en mee te denken.

Interesse?

Ben je geïnteresseerd in deze functie? Stuur je cv en motivatie uiterlijk 15 november naar redactiechef Thomas Moerman via thomas@nu.nl, met als onderwerp 'vacature economieredacteur'.