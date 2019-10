Het nieuws komt binnen en meteen zit jij rechtop. Terwijl je kijkt wat er aan de hand is, heb je Premiere Pro al geopend en zit je klaar voor de eerste beelden. Want wat er ook is gebeurd, jij wil het weten en dit is je kans om weer een goede video te maken. Herken jij je in dit beeld? Dan is deze vacature voor videoredacteur écht iets voor jou!

Wat ga je doen?

Je speurt bij onze mediapartners en op het internet naar toffe, relevante en bruikbare video's. Deze monteer je in de stijl van NU.nl en voorzie je van tekst om onze kijkers van begin tot eind te vertellen over de nieuwsgebeurtenis.



Dit doe je voor alle rubrieken van NU.nl. Je bent een ster in overleggen en weet grote nieuwsmomenten snel te onderscheiden van kleinere gebeurtenissen.



Samen met je collega's en een coördinator zorg je er tijdens een dienst voor dat alle video's op NU.nl inhoudelijk kloppen en een goede kop en thumbnail hebben. Verder voorzie je de socialemediaredactie van tof beeld en plaats je de beste video's op YouTube.

Wat neem je mee?

Naast natuurlijk brede kennis en interesse, moet je goed en snel kunnen monteren (kennis van Premiere Pro is een pré). Foutloos Nederlands is voor jou vanzelfsprekend en ook Engels beheers je goed.



Uiteraard ben je ook altijd op de hoogte van het laatste nieuws omdat je dit via NU.nl en andere kanalen volgt.

Wat bieden wij?

Minimaal zestien uur per week werken, waarvan één dag in het weekend

Een ambitieuze redactie die groeit en streeft naar wereldheerschappij

Een laptop om op te werken

Een werkplek op vijf minuten lopen van het station, maar er is ook voldoende mogelijkheid om je auto te parkeren

Waarom bij NU.nl?

Bij NU.nl is volop ruimte voor groei. We verwachten dat je weet wat het laatste nieuws is in binnen- en buitenland en dat je snel kan monteren, maar je krijgt zeker de mogelijkheid om jezelf hierin verder te ontwikkelen.



We vinden het tof om nieuwe dingen te proberen, op onze bek te gaan en het vervolgens goed aan te pakken. Je krijgt bij ons de mogelijkheid je ideeën werkelijkheid te maken en met een miljoenenpubliek te delen.



Denk je nu: ja, ik ben de nieuwe videoredacteur van NU.nl! Mail dan vóór dinsdag 5 november onder vermelding van 'Videoredacteur' je cv en motivatie naar Laura Cuppen: laura@nu.nl.