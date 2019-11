Als er bij je vrienden of familie iets georganiseerd moet worden kijkt iedereen jouw kant op, je hebt geen telefoonangst en je vindt het tof om een klus voor een camjo te regelen en daarmee de eerste stap te zetten in de keten naar een video op NU.nl. Herken jij je in dit beeld? Dan is deze vacature voor een videoproducer iets voor jou.

Wat ga je doen?

Je bedenkt samen met je coördinator hoe je een onderwerp uit het nieuws vorm wil geven in een video.

Je maakt de nodige afspraken en voert voorgesprekken met mensen die we willen spreken. Soms verzorg je een aanvraag voor het bijwonen van een Champions League-wedstrijd van Ajax, de andere keer probeer jij er voor te zorgen dat we een stukje mee mogen varen op een boot tijdens de Canal Parade in Amsterdam en een volgende keer spreek je met een monteur die dagelijks in een windmolen klimt om onderhoud te verrichten.



Daarnaast regel je alles wat nodig is zodat de camjo zo zorgeloos mogelijk op pad kan. Dit kan een uitgewerkt script zijn, een drone met een opgeladen accu, maar ook een beknopte mail met informatie over de gemaakte afspraken of een speciale parkeerpas voor een festival.

Wat neem je mee?

Als iemand jou vraagt om iets te regelen, antwoord je altijd met: "Ja, dat komt goed". Je krijgt energie van organiseren en geniet ervan om een afspraak tot in de puntjes voor te bereiden en de camjo daarover bij te praten.

Je vindt het niet vervelend om stad en land af te bellen en ziet het als sport om iemand te overtuigen als dat nodig is.

In jouw contactenlijst staan veel mensen met uiteenlopende specialiteiten en je vindt het leuk om hier zo veel mogelijk mensen aan toe te voegen.

Je bent goed op de hoogte van het laatste nieuws omdat je dit via NU.nl en andere kanalen volgt en je weet wat er op straat leeft.

Wat bieden wij?

Een fulltime aanstelling, betaald via payroll

Een ambitieuze redactie die groeit en streeft naar wereldheerschappij

Een laptop om op te werken

Een werkplek op vijf minuten lopen van het station, maar er is ook voldoende mogelijkheid om je auto te parkeren

Waarom bij NU.nl?

Bij NU.nl is volop ruimte voor ontwikkeling. Heb je veel ervaring in organisatie en het regelen van dingen, maar nog niet zo veel ervaring in het produceren van filmopdrachten specifiek voor camerajournalisten? Bij ons krijg je de ruimte om dit te leren en te ontwikkelen.

We vinden het tof om nieuwe dingen te proberen, op ons bek te gaan en het vervolgens goed aan te pakken. Je krijgt bij ons de mogelijkheid je eigen ideeën werkelijkheid te maken en met een miljoenenpubliek te delen.

Denk je nu: ja, ik ben de nieuwe producer van NU.nl! Mail dan vóór 4 november o.v.v. 'Producer' je cv en motivatie naar Laura Cuppen - laura@nu.nl.