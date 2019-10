Vroeg uit de veren of laat op pad. Stromende regen of een zonnetje. Wat de omstandigheden ook zijn: jij bent altijd op zoek naar het beste beeld. Je stelt altijd de vragen die de journalist was vergeten en streeft ernaar je video het snelst online te hebben. Herken jij jezelf in deze omschrijving? Dan is NU.nl op zoek naar jou!

Wat ga je doen?

In overleg met je producer kies je een klus en rijd je met een auto van NU.nl door binnen- en buitenland om video's te maken. Je maakt na het interview een pakkende montage en zorgt dat het zo snel mogelijk op NU.nl verschijnt.

Je begrijpt dat nieuws zich zowel vroeg in de ochtend als laat in de avond afspeelt. En als Tom Dumoulin favoriet is bij de Tour de France kan het zomaar zijn dat je een paar weken hard nodig bent in Frankrijk. Werkzaamheden buiten kantooruren om komen dus regelmatig voor, uiteraard altijd in overleg met jou. Deze uren kun je op een later moment compenseren.

Wat breng je mee?

Je hebt al een paar jaar camjo-ervaring, interviewt geregeld bekende en minder bekende mensen en bent niet bang om ook af en toe zelf als presentator voor de camera te verschijnen.

Sport is een belangrijke pijler bij video, je bent dan ook op de hoogte van de laatste transfers bij Ajax en volgt de prestaties van Max Verstappen, maar je hebt ook interesses buiten sport en herkent de gezichten van mensen als Olcay Gulsen, Lilian Marijnissen en prins Bernhard jr.

Omdat je vandaag met een sportredacteur bij Thialf vooruitblikt op een schaatswedstrijd en morgen naar Roermond rijdt om 'Jezus' te interviewen voor The Passion, kan je dit werk niet doen zonder rijbewijs.

Wat bieden we?

Een jaarcontract (met uitzicht op een contract van onbepaalde tijd)

Een passend salaris op basis van de cao Dagbladjournalistiek

Een complete cameraset met een Sony pxw z160 of een z190 om mee te filmen. Soms krijg je een drone mee of ga je met een set op pad om te livestreamen

Je werkt op een Macbook Pro van NU.nl met Adobe Premiere Pro om video's op te monteren

Een NU.nl-auto staat tot je beschikking om binnen- en buitenland door te reizen

Omdat ons een mooie sportzomer staat te wachten met evenementen als de Olympische Spelen in Tokio en het EK 2020, kan het zomaar zijn dat je naar een groot evenement gaat

Waarom bij NU.nl?

Bij NU.nl vinden we video heel erg belangrijk. We steken daarom veel tijd en energie in de ontwikkeling van onze collega's die video's maken. Heb je bijvoorbeeld meer ervaring met het werk achter de camera en wat minder met het presenteren voor de camera? Bij NU.nl krijg je volop de ruimte om ook hierin steeds beter te worden.

We zijn dol op mensen met veel ideeën en vinden het tof als je zelf met verhalen komt en formats bedenkt. Je collega's zijn gedreven om de beste en de snelste te zijn; in tekst, maar ook in video. We bereiken met onze producties meer dan twee miljoen mensen per dag.

Ons kantoor zit in Hoofddorp, op zo'n vijf minuten lopen van het station. Kom je met eigen vervoer? Er is voldoende parkeergelegenheid bij ons kantoor.

Denk je nu: ja, ik ben de nieuwe camjo van NU.nl! Mail dan vóór 28 oktober o.v.v. 'Camjo' je cv, motivatie en eventueel linkjes van video's die je hebt gemaakt naar Laura Cuppen - laura@nu.nl.