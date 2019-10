Gaat jouw hart sneller kloppen van regionaal nieuws? Snap jij dat onze gebruikers graag op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen in hun straat, dorp of stad? Laat dan snel van je horen, want NU.nl zoekt een junior redacteur (fulltime) voor de regioredactie.

Wat houdt de functie in?

Tijdens nieuwsdiensten ben je verantwoordelijk voor het schrijven van berichten voor onze regiokaternen en monitor en/of publiceer je de berichten van onze verschillende regiopartners.

Je verzorgt eindredactie en vraagt onze partners waar nodig om aanvulling op hun berichtgeving. Je staat in nauw contact met de partners en bent de schakel tussen hen en de redactie van NU.nl.

Je werkt op onze regioredactie met een chef, een coördinator en meerdere freelancers. De functie is een bureaufunctie.



Je werkt veertig uur per week en in een wisselend rooster. De ene week heb je vroege diensten, de andere week late diensten. Het moet voor jou logistiek geen probleem zijn om tussen 6.30 en 00.00 uur in Hoofddorp te komen. Ook heb je geen moeite met werken tijdens feestdagen.

We zoeken iemand die...

communicatief sterk en een teamspeler is;

snel en foutloos werkt;

stressbestendig, flexibel, zelfstandig en gedreven is;

in staat is nieuwsontwikkelingen te overzien en die te regionaliseren;

oog heeft voor zowel belangrijk als luchtig nieuws.

Je hebt...

minimaal hbo-denk- en werkniveau met journalistieke ervaring;

kennis van online journalistiek, het werken op een nieuwsredactie;

het liefst al ervaring als nieuwsredacteur bij een regionale titel;

veel interesse in regionaal nieuws;

aantoonbare affiniteit met nieuws in brede zin.

We bieden...

een uitdagende baan op een leuke redactie;

veel jonge en enthousiaste collega's;

een leerzame plek bij de grootste nieuwssite van Nederland;

veel ruimte voor eigen inbreng en initiatief;

de mogelijkheid om door te groeien;

een marktconform salaris (de functie valt in schaal 4 van de cao DJ).

Interesse?

Ben je geïnteresseerd in deze functie? Stuur dan uiterlijk 11 oktober je motivatie (in de body van de mail) en cv naar Lindsay Mossink, chef redactie van NU.nl: lindsay@nu.nl - o.v.v. Junior redacteur regio. Het sollicitatieproces bestaat uit meerdere gesprekken en een proefopdracht.