Ben jij een nachtmens? Of draai jij je hand niet om voor een vroege ochtenddienst? Dat komt goed uit, want we zijn ter versterking van de Algemeen-redactie (binnenland, buitenland en politiek) per direct op zoek naar meerdere flexibele ochtendredacteuren én een nachtredacteur (via payroll).

Ochtendredacteuren



Onze freelance ochtendredacteuren zijn verantwoordelijk voor de belangrijkste nieuwsstroom in de ochtend en kunnen razendsnel publiceren, nieuwskeuzes maken en artikelen van duiding voorzien. Je maakt zelf nieuws, bewaart het overzicht en anticipeert op de nieuwsagenda.



Dit doe je op doordeweekse dagen van 5.00 tot 10.00 uur vanuit huis. Minimaal twee of drie keer per week en bij voorkeur op vaste dagen.



Naast de ochtenddiensten ben je ook beschikbaar voor dag- en/of avonddiensten vanaf de redactie in Hoofddorp. Flexibele beschikbaarheid is noodzakelijk en werken tijdens feestdagen moet geen probleem zijn.



Je werkt op onze Algemeen-redactie met een chef, meerdere samenstellers, een aantal vaste redacteuren en diverse freelancers.



Nachtredacteur



Als nachtredacteur werk je om de twintig dagen vijf nachten aaneengesloten vanuit huis. Je houdt de site actueel, zorgt voor aanvulling en verrijking van de berichten en houdt alle nieuwsbronnen nauwlettend in de gaten.



In de nacht werk je voor alle nieuwskaternen van NU.nl. Ook ben je verantwoordelijk voor het schrijven, samenstellen en versturen van onze ochtendnieuwsbrief.

Naast de nachtdiensten ben je ook meerdere keren per week beschikbaar voor ochtend-, dag- en/of avonddiensten vanaf de redactie in Hoofddorp.



We zoeken kandidaten met...

... een journalistieke opleiding (of journalistieke ervaring) en een goede neus voor nieuws, die snel en accuraat werken en niet bang zijn voor de 'constante deadline' van NU.nl. Je hebt in ieder geval ervaring met het vinden en maken van nieuws en kent als geen ander de belangrijkste ontwikkelingen in grote recente nieuwsgebeurtenissen.

Je bent beschikbaar om in oktober op werkdagen ingewerkt te worden op de redactie en kunt vanaf november gaan meedraaien in het nieuwsrooster.

De redactie van NU.nl bestaat uit een enthousiast team dat nauw samenwerkt om altijd de eerste te zijn met het laatste nieuws.

Interesse? Stuur dan uiterlijk 11 oktober je motivatie (in de body van de mail) en cv naar Lindsay Mossink, chef redactie van NU.nl: lindsay@nu.nl - o.v.v. Freelance redacteur.