Voor de redactie van NUjij zijn we op zoek naar een redacteur voor ongeveer vijftien tot twintig uur in de week, verdeeld over twee à drie diensten. Factureren vindt plaats via payrolldienst Tentoo.

De redactie van NUjij is in de basis verantwoordelijk voor het modereren van reacties onder artikelen en het bijhouden van lezersbijdragen die binnenkomen via de site en apps.

NUjij zorgt ervoor dat onze bezoekers hun mening kunnen vormen bij ingewikkelde onderwerpen en geeft regelmatig een uitgebreider inzicht in het onderwerp van een artikel.

Wat ga je doen?

Het modereren gaat een stuk verder dan alleen reacties goed- of afkeuren. NUjij is de plek waar we in contact staan met onze lezers en dus onze afwegingen en werkwijze kunnen uitleggen. Bovendien stellen lezers vaak goede vragen die tot een verbetering of uitbreiding van artikelen leiden.

Je verwerkt ook foto's, video's en tips die we buiten de openbare reacties om ontvangen via onze site en apps. Je zorgt dat de tips en beelden bij de juiste mensen terechtkomen en verrijkt op deze manier de artikelen op NU.nl. Kleine aanpassingen en toevoegingen voer je ook zelf uit.

Als redacteur zul je tijdens diensten verantwoordelijk zijn voor alle bovenstaande werkzaamheden. Je zult in deze functie geen artikelen schrijven.

Wie zoeken wij?

We zoeken iemand die flexibel inzetbaar is. Zowel doordeweeks, in het weekend, 's avonds als overdag. Alle diensten zijn op onze redactie in Hoofddorp. Je moet in staat zijn de redactie te bereiken van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat.

Jij kan omgaan met de constante druk van nieuwe reacties en bijdragen, begrijpt de nuances van ingewikkelde nieuwsverhalen en neemt graag initiatief. Bovendien heb je een brede ontwikkeling en interesse.

Wat bieden wij?

Wij bieden jou een uitdagende, veelzijdige en leerzame plek op een gezellige en dynamische redactie. Je komt terecht bij de grootste nieuwssite van Nederland. De redactie van NUjij bestaat uit twee vaste redacteuren en een groep freelance redacteuren.

Ook kandidaten met minder ervaring in de journalistiek nodigen we van harte uit om te reageren.

Interesse in deze functie? Mail dan jouw motivatie en cv uiterlijk 15 september naar colin@nu.nl met het onderwerp 'Vacature NUjij'.