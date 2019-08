We zijn per direct op zoek naar een chef redactie (40 uur per week) die verantwoordelijk wordt voor de rubrieken Economie en Tech en onze specials. Bekijk hieronder onze vacature.

Wat houdt de functie in?

Je zet, in samenspraak met de hoofdredacteur, de redactionele lijnen uit en geeft leiding aan redacteuren. Als chef bewaak je de redactionele koers en kwaliteit van de berichtgeving op Economie, Tech en de specials.

Onder deze specials vallen kleinere rubrieken die eens per week op de voorpagina van NU.nl te vinden zijn. Denk daarbij aan Werk, Geld en Uit. Op deze rubrieken staan vooral achtergrondverhalen die bij de actualiteit passen.

Je zorgt voor voldoende bezetting op de redacties en houdt daarbij rekening met het budget. Het begeleiden van redacteuren, stagiaires en freelancers hoort ook bij de functie.

De chef denkt actief mee over en levert een belangrijke bijdrage aan de inhoudelijke en technische doorontwikkeling van de site en apps.

Wie zoeken we?

Je hebt een sterke persoonlijkheid en weet mensen in jouw team te inspireren. Je bent creatief en enthousiast en werkt gestructureerd. In deze baan moet je kunnen omgaan met stress en moet je flexibel zijn.

Je hebt ervaring met het uitzetten van producties en het maken van planningen. Je communiceert gemakkelijk met anderen en werkt goed samen in een team.

Je hebt minimaal hbo-denk- en -werkniveau. Ook beschik je over journalistieke ervaring, in het bijzonder op het gebied van online, sociale media en multimediale publicaties. Je hebt leidinggevende ervaring en kennis van economie en tech. Tot slot vragen we aantoonbare affiniteit met nieuws in brede zin.

Wat bieden wij?

Een uitdagende, veelzijdige en leerzame baan bij een ambitieuze en hardwerkende redactie. De functie valt onder schaal 7 van de cao DJ. Werktijden zijn in overleg.

In totaal werken er vier chefs redactie bij NU.nl die verantwoordelijk zijn voor verschillende rubrieken en activiteiten. Zij rapporteren aan de hoofdredacteur van NU.nl.

Interesse?

Ben je geïnteresseerd in deze functie? Stuur dan jouw cv en motivatie uiterlijk 25 augustus naar adjunct-hoofdredacteur Colin van Hoek (colin@nu.nl) met als onderwerp 'Vacature chef redactie'.