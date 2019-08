Wil jij samenwerken met alle redacties van NU.nl? Sta je graag in contact met lezers en wil je ervoor zorgen dat zij relevante bijdragen leveren? Leid jij een discussie graag in goede banen? Dan is de functie fulltime NUjij-redacteur bij NU.nl misschien iets voor jou.

Wat houdt de functie in?

Je bent, samen met andere redacteuren, verantwoordelijk voor het modereren van lezersreacties. Dat gaat verder dan alleen goed- of afkeuren.

NUjij is de plek waar we in contact staan met onze lezers en dus onze afwegingen en werkwijze kunnen uitleggen. Bovendien stellen lezers vaak goede vragen die tot een verbetering of uitbreiding van artikelen leiden.

Je verwerkt foto's, video's en tips die we buiten de openbare reacties om ontvangen via onze site en apps. Je zorgt dat de tips en beelden bij de juiste mensen terechtkomen en verrijkt op deze manier de artikelen op NU.nl. Kleine aanpassingen en toevoegingen voer je ook zelf uit.

Je breidt de band met de NU.nl-bezoeker uit en zorgt ervoor dat NUjij zichtbaar is. Zo houden we regelmatig vragensessies met deskundigen of roepen we specifieke doelgroepen uit het nieuws op te reageren.

Wie zoeken we?

We zoeken een stressbestendige collega die snel en foutloos kan werken, graag initiatief neemt en een brede ontwikkeling en interesse heeft. Ook kandidaten met minder ervaring in de journalistiek nodigen we graag uit te reageren.

Hoe zit de redactie in elkaar?

De fulltime NUjij-redacteur valt onder de chef redactie. Daarnaast werkt er nog een fulltime redacteur op NUjij en hebben we diverse parttime redacteuren.

Wat bieden wij?

NU.nl biedt een uitdagende, veelzijdige en leerzame baan op een ambitieuze, keihard werkende en gezellige redactie met een marktconform salaris (schaal 4 van de cao DJ).

Alle diensten vinden plaats op de redactie in Hoofddorp. Je werkt ook één dag per week in het weekend.

Interesse?

Stuur je motivatie en cv uiterlijk 18 augustus naar Colin van Hoek (colin@nu.nl) onder vermelding van 'Vacature NUjij'.