Word jij verantwoordelijk voor het verbeteren van een product dat dagelijks door meer dan twee miljoen mensen wordt gebruikt? NU.nl is op zoek naar een Product Owner die de apps, website en andere NU.nl-producten elke dag weer een beetje beter maakt.

Als Product Owner bij NU.nl ben je de schakel tussen alle afdelingen; van sales, marketing en redactie aan de ene kant tot IT Development aan de andere kant. Je brengt de behoeften van onze 7,5 miljoen gebruikers in kaart, verzamelt en bediscussieert de wensen van stakeholders en vertaalt de product visie en roadmap van NU.nl naar concrete functionaliteiten voor de apps en website van het grootste digitale nieuwsmerk van Nederland. Kortom, een zeer afwisselende en uitdagende functie in een dynamische en groeiende omgeving waar je elke dag impact kunt maken.

Door je continu af te vragen wat echt belangrijk is, werk je doelgericht aan het neerzetten van nieuwe producten en het verbeteren van bestaande producten en daarmee het realiseren van een perfecte gebruikservaring én commerciële resultaten. Je kunt hierbij ook goed uitleggen waarom je bepaalde keuzes maakt. Je houdt het overzicht en leidt je teams naar resultaten door te experimenteren en te leren wat werkt. Je stelt in discussies de juiste vragen en je ziet verbanden, waarmee je het team dichter bij succes brengt. Je werkt samen met bijvoorbeeld designers, business analisten en andere product owners om NU.nl op alle vlakken verder te verbeteren.

Profiel

Je kunt zelfstandig problemen analyseren, komt met creatieve suggesties om oplossingen klein te valideren en gebruikt inzichten uit data om de juiste beslissingen te nemen en de verschillende wensen te prioriteren. Je bent communicatief vaardig, snapt hoe je de verschillende teams in de organisatie in de juiste richting meeneemt en coacht en inspireert je team.

Je maakt gebruik van en ontwikkelt continu je kennis van digitale nieuws- en mediatrends. Je verkent nieuwe technische mogelijkheden, bent van nature geïnteresseerd in ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld personalisatie, podcasts & voice en machine learning en begrijpt op welke manier dergelijke ontwikkelingen tot kansen kunnen leiden voor NU.nl.

Je bent ambitieus, kritisch en ondernemend en verbetermogelijkheden ontgaan je nooit. Zelfstandig werken is voor jou geen enkel probleem, maar tegelijkertijd ben je een echte teamplayer die de juiste mensen bij het proces betrekt, belangen kan afwegen en de sparringpartner is voor alle afdelingen binnen NU.nl en diverse afdelingen binnen Sanoma.

Jij biedt:

- HBO of WO werk- en denkniveau

- Minimaal twee jaar relevante werkervaring in een vergelijkbare digitale rol, ervaring met mobiele apps is een pre

- Een drive om het beste (nieuws)product ter wereld te maken

- Uitgebreide kennis van digitale trends

- Het talent om draagvlak te creëren binnen alle lagen van een organisatie

- De energie om collega's te motiveren en te enthousiasmeren

- Zelfstandigheid. Zelfredzaamheid in een dynamische omgeving is een succesvoorwaarde

- De kwaliteit om belangen af te wegen en de juiste prioriteiten te bepalen

- Communicatieve vaardigheden en een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal

- Ervaring met scrum is een pre

Over NU.nl & onze cultuur

NU.nl is het grootste digitale nieuwsmerk van Nederland. Maandelijks bereikt NU.nl 7,5 miljoen mensen. Het team werkt elke dag intensief samen om de toekomst van nieuws vorm te geven en NU.nl voor de gebruiker te verbeteren. De verschillende afdelingen, waaronder redactie, marketing en het productteam, dragen ieder een essentieel onderdeel bij aan de totaalervaring. Het NU.nl team is ambitieus en getalenteerd waarbij passie en plezier verankerd zitten in het DNA van NU.nl.

Ons doel is om niet alleen de belangrijkste bron van nieuws te zijn, maar ook om ervoor te zorgen dat dit nieuws op het juiste moment de juiste doelgroep bereikt. We leggen de lat hoog met betrekking tot innovatie, stimuleren multidisciplinair werk en steken onze trots om de grootste speler te zijn in de markt niet onder stoelen of banken.

Onze 'newsroom' is een zeer open werkomgeving. De redactie, het productmanagementteam, sales en IT werken zij aan zij. Iedereen wordt aangemoedigd om zich uit te spreken, mee te denken en initiatief te tonen om de verschillende producten van NU.nl elke dag beter te maken. We houden de kwaliteit van ons werk dan ook goed in de gaten, zijn continu op zoek naar verbeteringen en kennis wordt nadrukkelijk gedeeld.

De sfeer op de vloer is zeer informeel. We organiseren één keer per twee maanden een borrel en plannen daaromheen geregeld andere uitjes. We houden ervan om te experimenteren met nieuwe ontwikkelingen, volgen trends op de voet en delen wat we hebben gedaan en bereikt, omdat we daar trots op zijn.

Dit is wat we je bieden:

- Een baan bij een van de grootste digitale merken van Nederland, die maandelijks bijna de helft van de Nederlandse bevolking bereikt

- Een uitdagende, jonge en gezellige werkomgeving waar je veel kunt leren en waar ruimte is voor impact, eigen initiatief en creativiteit

- Een veelzijdige functie waarbij je samenwerkt met verschillende teams binnen NU.nl (o.a. IT, Product, Marketing & Redactie)

- Een marktconform salaris met uitstekende voorwaarden

- Borrels, uitjes en een tafelvoetbal- en tafeltennistafel

- Een hoop gezelligheid en plezier in een jonge organisatie

Interesse?

Ben je enthousiast geworden en wil je continu bezig zijn om jezelf én NU.nl een beetje beter te maken? Stuur dan jouw CV en motivatie gericht aan Jurre de Ruiter, Head of Product NU.nl, naar: jurre@nu.nl. Voor vragen of meer informatie kun je ook contact opnemen via jurre@nu.nl.