Schrijf je graag over innovaties, smartphones en wil je precies weten wat er speelt achter de deuren van grote techbedrijven? En vind je het ook leuk om een team redacteuren aan te sturen? Dan is de baan van coördinator van de techredactie bij NU.nl misschien wel iets voor jou.

Wat houdt de functie in?

Als coördinator ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de techredactie. Je toetst of we de juiste nieuwskeuzes maken, of de artikelen compleet zijn, of de beste koppen online staan en hoe aantrekkelijk de thumbnail is. Je geeft constructieve feedback aan de redacteuren in je team.

Daarnaast schrijf je nieuwsberichten over verschillende tech-onderwerpen. Je bedenkt originele en creatieve invalshoeken voor de podcast, voor achtergronden en voor praktische artikelen.

Verder ben je verantwoordelijk voor het inroosteren van het team en het bijhouden van de agenda.

Hoe steekt het team in elkaar?

De coördinator werkt onder de chef redactie. Daarnaast werken er twee vaste redacteuren en diverse parttime-redacteuren.

We zoeken iemand die...

gevoel heeft voor wat nieuws is en de drive heeft dit als eerste te brengen;

uitstekend kan schrijven, waarbij snelheid en nauwkeurigheid hand in hand gaan;

initiatief toont en zelf achter nieuws aan gaat;

de weg kent op sociale media;

creatief en enthousiasmerend is, zowel op inhoud als naar collega's;

gestructureerd, stressbestendig, zelfstandig en flexibel is;

ambitieus en gedreven, communicatief sterk en een teamspeler is;

fulltime beschikbaar is.

Je hebt...

aantoonbare ervaring met journalistiek, liefst bij een online nieuwsmedium;

affiniteit met- en kennis van de techwereld.

Wat bieden wij?

Een marktconform salaris;

Veel jonge en enthousiaste collega's;

Een uitdagende, veelzijdige en leerzame baan bij een ambitieuze, keihard werkende en gezellige redactie;

De mogelijkheid om door te groeien;

Werktijden verschillen en zijn in overleg.

Interesse?

Stuur je motivatie en je cv uiterlijk voor 1 augustus naar chef redactie Laura Cuppen (Laura@NU.nl).